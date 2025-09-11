菲律賓防洪設施不合格爆弊案 工程師控：國會議員收逾3億回扣

菲律賓長年投入鉅資防洪，卻爆出貪腐弊案。示意圖。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓長期受到颱風肆虐，政府投入大量資金進行防洪。不過，近日卻爆出與防洪工程有關的大規模貪污醜聞，總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）已下令展開調查，恐牽涉相關的工程師、承包商及政治人物。

《美聯社》報導，小馬可仕在親自視察多個省份的防洪工程後，發現工程品質不合格及其他異常情況，下令成立獨立委員會調查可能涉及工程的貪污問題。小馬可仕指出，他上任3年多執行約9000個防洪工程中，有超過6000個工程存在不合格或規格異常的問題。

菲律賓眾議院基礎設施調查委員會本週舉行聽證會，公共工程與公路部（DPWH）的前工程師指控，參議員金戈伊·埃斯特拉達（Jinggoy Estrada）涉嫌從價值3億5500萬披索（約新台幣1億8800萬元）的防洪工程中，收受30%回扣。

另一位參議員喬爾·維拉紐瓦（Joel Villanueva）則涉嫌在2023年，於布拉干省（Bulacan）總值6億披索（約新台幣3億1800萬元）的工程中拿取30%回扣。此外，該工程師解釋，這些回扣是由政府派遣的司機所遞送。

本週另一場參議院聽證會上，被指控賄賂拿下公共工程的承包商夫妻檔則指稱，至少有 17名眾議院議員涉嫌向他們索取並收受巨額回扣。該承包商在本月初接受參議院「藍絲帶委員會（Blue Ribbon Committee）」調查，否認有任何不當行為，但與其有關的家族卻擁有至少28輛豪華轎車和休旅車。

眾議員伊萊賈·桑費爾南多（Elajiah San Fernando）表示，菲律賓防洪設施和水資源開發的龐大預算，今（2025）年更超過3080億披索（約新台幣1635億元），因此貪污規模可能是「空前巨大」。

今年7月，連續的颱風和豪雨引發菲律賓大規模洪水，不只超過30萬人流離失所、近3000棟房屋受損，還引起基礎設施與農業損失慘重，更造成26人死亡。「洪水來襲時，受苦的不是那些住豪宅、擁有數10輛休旅車的富裕工程師、政治人物、參議員或眾議員。」桑費爾南不滿，「防洪失效，首先受害的是普通菲律賓人。」

