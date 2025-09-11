挺淫魔艾普斯坦！英駐美大使「噁心電郵」曝光 首相火速拔官

英國駐美大使曼德爾森勳爵（右）在白宮橢圓辦公室與美國總統川普（左）會面。（法新社資料照）

2025/09/11 18:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《金融時報》11日報導，在與聲名狼藉的已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間令人不安的關係細節曝光後，英國首相施凱爾（ Keir Starmer）已下令革除英國駐美大使曼德爾森勳爵（Lord Peter Mandelson）的職務。此次人事地震，發生在美國總統川普即將對英國進行國是訪問的前一週。

英國外交、國協及發展事務部（FCDO）在聲明中表示：「鑑於彼得·曼德爾森所書寫電郵中的額外資訊，首相已要求外交大臣撤銷其大使職務。」

壓垮曼德爾森政治生涯的最後一根稻草，是一封本週在華盛頓曝光的2008年6月電郵。當時艾普斯坦正因教唆少女賣淫而面臨指控，曼德爾森竟在信中向他表達支持：「我認為你是我的全世界，對於所發生的事，我感到無助與憤怒。」他更敦促艾普斯坦要「無比堅韌」，並允諾：「你的朋友會與你同在並愛你。」

報導進一步揭露，曼德爾森還曾建議艾普斯坦要「為提早獲釋而奮鬥」，並提醒他記取《孫子兵法》（Art of War）的教訓。此外，在艾普斯坦2003年的50歲生日紀念冊中，曼德爾森更稱這位金融家是他的「最佳夥伴」（best pal）。

政治風暴來襲 首相被迫斷尾

這些內幕曝光後，英國政壇譁然。在野的保守黨領袖巴登諾克（Kemi Badenoch）痛批這些內容「令人作嘔」，並公開要求即刻開除曼德爾森。儘管首相施凱爾10日仍堅稱對曼德爾森抱有信心，但在不斷發酵的輿論壓力下，最終選擇斷尾求生。

曼德爾森是在今年二月才被任命為駐美大使，此番下台極不光彩。

風暴席捲而來後，曼德爾森於一個播客節目上試圖為自己辯解。他稱艾普斯坦是一個「有魅力的罪犯騙子」，並對兩人友誼「維持得遠比我應該的更久」表達後悔。他還表示，艾普斯坦從未向他介紹過女性，「或許因為我是一名同性戀者」。

然而，艾普斯坦案的倖存者之一朱弗里（Virginia Giuffre）聲稱，她曾在2011年紐約的一場晚宴上，由艾普斯坦介紹給曼德爾森，此說法與曼德爾森的陳述直接矛盾。

