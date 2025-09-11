為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    失言秒被開除 MSNBC分析師暗示柯克之死「因果報應」

    在MSNBC的突發新聞直播中，畫面顯示政治分析師多德（右）正在評論保守派領袖柯克科克（左）於猶他谷大學遇刺的事件。（翻攝MSNBC畫面）

    在MSNBC的突發新聞直播中，畫面顯示政治分析師多德（右）正在評論保守派領袖柯克科克（左）於猶他谷大學遇刺的事件。（翻攝MSNBC畫面）

    2025/09/11 18:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據福斯新聞數位網（Fox News Digital）引述兩名知情人士消息報導，在美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）驚傳遇刺身亡後，微軟國家廣播公司（MSNBC）已開除其政治分析師、曾任前總統布希謀士的多德（Matthew Dowd），原因是他竟在直播節目中，暗示這起悲劇是柯克自身「仇恨言論」所引發的後果。

    MSNBC總裁庫特勒（Rebecca Kutler）在一份聲明中嚴厲譴責多德的言論，稱其「不當、麻木不仁且不可接受」，並為此公開致歉。

    直播中暗示「因果報應」引爆怒火

    事件發生在10日下午，MSNBC 中斷節目報導柯克遭槍擊的突發新聞。當時多德在與主播特爾（Katy Tur）連線時說：「我總是回歸到這一點：仇恨的思想，會導致仇恨的言論，而後則會導致仇恨的行動。」他補充說：「你不能指望說出這些可怕的言詞後，卻不發生可怕的行動。這就是我們所處的不幸環境。」

    這番被廣泛解讀為「怪罪受害者」的言論，在悲劇發生的當下立刻引爆全美怒火。福斯新聞主持人沃特斯（Jesse Watters）公開呼籲：「多德應被立即開除……你不能說查理活該去死。」

    川普政府內部同樣對此感到震怒。一名白宮資深官員向福斯新聞表示：「他們是人渣。他們需要反躬自省，並意識到他們正用可怕的言論傷害這個國家。」

    在排山倒海的壓力下，多德試圖在自由派社群平台藍天社群（Bluesky）上致歉，他寫道：「我絕無意將我的評論解讀為將這起駭人襲擊歸咎於柯克。」

    然而，這篇道歉文並未平息眾怒。MSNBC 最終選擇與多德火速切割，結束其自2022年起擔任分析師的合約。多德曾長期任職於美國廣播公司新聞網（ABC News）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播