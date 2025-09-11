失言秒被開除 MSNBC分析師暗示柯克之死「因果報應」

在MSNBC的突發新聞直播中，畫面顯示政治分析師多德（右）正在評論保守派領袖柯克科克（左）於猶他谷大學遇刺的事件。（翻攝MSNBC畫面）

2025/09/11 18:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據福斯新聞數位網（Fox News Digital）引述兩名知情人士消息報導，在美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）驚傳遇刺身亡後，微軟國家廣播公司（MSNBC）已開除其政治分析師、曾任前總統布希謀士的多德（Matthew Dowd），原因是他竟在直播節目中，暗示這起悲劇是柯克自身「仇恨言論」所引發的後果。

MSNBC總裁庫特勒（Rebecca Kutler）在一份聲明中嚴厲譴責多德的言論，稱其「不當、麻木不仁且不可接受」，並為此公開致歉。

直播中暗示「因果報應」引爆怒火

事件發生在10日下午，MSNBC 中斷節目報導柯克遭槍擊的突發新聞。當時多德在與主播特爾（Katy Tur）連線時說：「我總是回歸到這一點：仇恨的思想，會導致仇恨的言論，而後則會導致仇恨的行動。」他補充說：「你不能指望說出這些可怕的言詞後，卻不發生可怕的行動。這就是我們所處的不幸環境。」

這番被廣泛解讀為「怪罪受害者」的言論，在悲劇發生的當下立刻引爆全美怒火。福斯新聞主持人沃特斯（Jesse Watters）公開呼籲：「多德應被立即開除……你不能說查理活該去死。」

川普政府內部同樣對此感到震怒。一名白宮資深官員向福斯新聞表示：「他們是人渣。他們需要反躬自省，並意識到他們正用可怕的言論傷害這個國家。」

在排山倒海的壓力下，多德試圖在自由派社群平台藍天社群（Bluesky）上致歉，他寫道：「我絕無意將我的評論解讀為將這起駭人襲擊歸咎於柯克。」

然而，這篇道歉文並未平息眾怒。MSNBC 最終選擇與多德火速切割，結束其自2022年起擔任分析師的合約。多德曾長期任職於美國廣播公司新聞網（ABC News）。

