川普心腹柯克遭槍殺！生前辯論提台灣 電爆中國學生影片曝光

美國總統川普的親信支持者、保守派活動家柯克。（法新社）

2025/09/11 18:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的親信支持者、保守派活動家柯克（Charlie Kirk）今天在猶他州猶他谷大學發表演講時遭槍擊身亡。他過去在校園活動表現活躍，有網友指出，他曾在一次活動中與中國移民美國的學生辯論，以台灣為例反擊對方。

網路分享的影片可看到，柯克與中國學生辯論，對方指稱，中國視教育為最重要的事情，柯克馬上反駁說，「我們對教育的看法和中國不同」、「我其實更希望我們有數百萬會好好思考、有哲學思考能力的好公民。」而要與中國競爭，不是要比它更極權，而是要讓每個公民都了解自由。

柯克接著反問對方，「如何稱呼台灣？」對方回答，「我們稱呼它台灣，我們清楚它是怎麼分開的，但它仍是屬於我們的」，這番回答讓周圍不少學生笑出聲來，柯克也當場笑場說，「你明白我的意思了吧？」他說，區別就在此：「在極權國家，人民只是政權機器中的一部分；但在自由社會，每個人都是上帝創造的獨立個體，「你必須了解自由，並成為更棒的人。」

柯克18歲時就創立學生組織「Turning Point USA」，旨在於美國傾向自由派的校園中推廣保守主義理念。他本人活躍於校園及共和黨的政治活動。有時候他也因此引發爭議。有人認為，柯克遭殺害或許與此有關。

