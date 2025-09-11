高空驚魂！美男玩滑翔傘遭氣球纏住 離地面500公尺險墜機

美國男子日前操控動力滑翔傘飛行時，意外遭一顆漂浮的生日氣球纏繞，險些釀成空中事故。（圖截自TikTok／@thenullhypothesis）

2025/09/11 21:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子日前操控動力滑翔傘飛行時，意外遭一顆漂浮的生日氣球纏繞，險些釀成空中事故。這段驚險過程被他拍成影片上傳至TikTok後，迅速引發網友熱議。

綜合外媒報導，27歲男子麥可（Michael）表示，當時他剛起飛不久，便在半空中發現一個粉紅色的數字「6」氣球飄過來，他起初以為是其他飛行者或大型鳥類，當他靠近確認是氣球後，一時興起玩弄它；沒想到氣球的繩子竟纏住滑翔傘的吊繩，導致他在距離地面約500公尺的高空中受困，氣球更一度逼近螺旋槳，情況相當驚險。

所幸麥可臨危不亂，小心操作滑翔傘，最終成功安全降落，並在落地前切斷引擎，避免更多風險。他事後將這顆「肇事」氣球帶回家收藏，還在自己的動力滑翔傘畫上象徵紀念的「氣球擊落標記」。雖然整起事件帶有幾分荒謬，他也坦承部分是自己貪玩造成，仍慶幸能有驚無險。

這段飛行驚魂記在TikTok上迅速爆紅，意外掀起對氦氣球環境危害的討論。來自各地的數十名網友留言，那顆氣球可能是他們放出去的，讓他驚覺這類氣球竟能飄行這麼遠、這麼久。此外，也有不少農民分享，氦氣球飄入農田，被家畜誤食導致死亡的經驗。對此，麥可直言，這次經歷雖然平安落幕，卻讓他首次意識到「一顆氣球也可能成為飛行與環境的潛在威脅」。

