    國際

    不堪俄羅斯擅闖領空 波蘭下令東部邊境禁飛無人機

    社群媒體上取得的畫面顯示，1架受損的無人機，10日被拍到墜落於波蘭東部村莊喬斯諾夫卡。（路透）

    2025/09/11 16:34

    〔編譯張沛元／綜合報導〕波蘭領空數度被無人機闖入，緊張情勢升高之際，波蘭武裝部隊作戰司令部（Operational Command of the Polish Armed Forces）11日表示，已對沿著波蘭與白俄羅斯以及與烏克蘭接壤的東部邊境，實施空中交通管制。

    在北約組織（NATO）盟國的飛機支援下，北約成員國波蘭10日凌晨擊落疑似來自俄羅斯的無人機，此舉據信是北約成員國首度在俄烏戰爭中開火。

    波蘭飛航局10日晚間發表聲明，指稱應武裝部隊作戰司令部的要求，「波蘭東部地區將以禁區EP R129的形式，實施空中交通管制」；該限制從格林威治時間10日22時（台灣時間11日早上6時）生效，將實施到今年12月9日。

    該局說，空交限制包括禁區內從日出到日落禁飛，但按照飛行計畫、配備有適當應答器，以及能與航管當局維持雙向通訊的有人駕駛的飛行器，不在此限。

    此外，該禁飛令也為軍事飛行以及若干額外特殊用途的航班與呼號破例…「除了軍機，從日落到日出全面禁飛…EP R129區域，24小時全天候禁飛民用無人機。」

    俄羅斯國防部10日表示，該國無人機對烏克蘭西部的軍事設施發動大規模襲擊，但並未計劃攻擊在波蘭的任何目標。

