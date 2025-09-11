為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    平壤女主角換人！金主愛獲封「偉大嚮導者」 光芒勝過李雪主

    平壤權力核心的女主角已然換人。北韓領導人金正恩（圖右）身旁的位置，如今已由其女兒金主愛（圖左）完全取代第一夫人李雪主。（美聯社資料照）

    平壤權力核心的女主角已然換人。北韓領導人金正恩（圖右）身旁的位置，如今已由其女兒金主愛（圖左）完全取代第一夫人李雪主。（美聯社資料照）

    2025/09/11 16:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓接班人之謎出現關鍵轉折！根據法新社等外媒引述南韓情治單位最新分析，領導人金正恩之女金主愛（Kim Ju Ae，音譯）不僅地位日益穩固，其在北韓權力核心的角色更出現驚人變化：年僅10餘歲的她，正逐步取代母親、第一夫人李雪主的政治角色，成為金正恩身旁最耀眼的女性。與此同時，北韓官媒更已用傳統專屬於最高領導人的「偉大嚮導者」稱號來形容她，接班佈局斧鑿甚深。

    過去數年，李雪主一直是北韓最引人注目的女性，時常陪同金正恩出席國內外重要場合。然而，分析家敏銳地觀察到，自2022年首度亮相以來，金主愛正「接管」許多以往專屬其母親的職責。

    情資顯示，如今在重要的軍事慶典、高官宴會乃至洲際彈道飛彈的發射現場，站在金正恩身旁、佔據舞台中央、接受將領敬禮的，越來越多是金主愛的身影。這種角色上的轉移，被視為金正恩有意識地削弱妻子的政治能見度，並將所有光環集中於這位「第一千金」身上，意圖讓北韓菁英階層與人民，提前適應這位未來的女性領導者。

    稱謂升級 官媒封號「偉大嚮導者」

    除了在政治活動中的角色轉變，北韓官方宣傳的「稱謂升級」更是明確的政治信號。根據法新社報導，北韓官媒已開始使用「偉大嚮導者」（hyangdo）來形容金朱愛。這個韓語詞彙絕非尋常的讚美，而是傳統上專門保留給開國者金日成、金正日等最高領導人及其正式接班人的神聖稱號。

    將此等同於「最高領袖」的稱謂用在一位青少年身上，破例之舉震驚外界觀察家，被解讀為金氏政權正透過最直接的政治語言，向國內外宣告金主愛的繼承地位不容置疑，她不僅是「親愛的孩子」，更是引領國家前進的「嚮導」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播