平壤女主角換人！金主愛獲封「偉大嚮導者」 光芒勝過李雪主

平壤權力核心的女主角已然換人。北韓領導人金正恩（圖右）身旁的位置，如今已由其女兒金主愛（圖左）完全取代第一夫人李雪主。（美聯社資料照）

2025/09/11 16:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓接班人之謎出現關鍵轉折！根據法新社等外媒引述南韓情治單位最新分析，領導人金正恩之女金主愛（Kim Ju Ae，音譯）不僅地位日益穩固，其在北韓權力核心的角色更出現驚人變化：年僅10餘歲的她，正逐步取代母親、第一夫人李雪主的政治角色，成為金正恩身旁最耀眼的女性。與此同時，北韓官媒更已用傳統專屬於最高領導人的「偉大嚮導者」稱號來形容她，接班佈局斧鑿甚深。

過去數年，李雪主一直是北韓最引人注目的女性，時常陪同金正恩出席國內外重要場合。然而，分析家敏銳地觀察到，自2022年首度亮相以來，金主愛正「接管」許多以往專屬其母親的職責。

情資顯示，如今在重要的軍事慶典、高官宴會乃至洲際彈道飛彈的發射現場，站在金正恩身旁、佔據舞台中央、接受將領敬禮的，越來越多是金主愛的身影。這種角色上的轉移，被視為金正恩有意識地削弱妻子的政治能見度，並將所有光環集中於這位「第一千金」身上，意圖讓北韓菁英階層與人民，提前適應這位未來的女性領導者。

稱謂升級 官媒封號「偉大嚮導者」

除了在政治活動中的角色轉變，北韓官方宣傳的「稱謂升級」更是明確的政治信號。根據法新社報導，北韓官媒已開始使用「偉大嚮導者」（hyangdo）來形容金朱愛。這個韓語詞彙絕非尋常的讚美，而是傳統上專門保留給開國者金日成、金正日等最高領導人及其正式接班人的神聖稱號。

將此等同於「最高領袖」的稱謂用在一位青少年身上，破例之舉震驚外界觀察家，被解讀為金氏政權正透過最直接的政治語言，向國內外宣告金主愛的繼承地位不容置疑，她不僅是「親愛的孩子」，更是引領國家前進的「嚮導」。

