    首頁　>　國際

    川普搞砸？海豹部隊潛入失敗 北韓「事後大清查」重傷美情報網

    美國總統川普2019年同意美軍海豹部隊，前往北韓進行登陸裝設竊聽器秘密行動。圖為美國五角大廈。（美聯社資料照）

    美國總統川普2019年同意美軍海豹部隊，前往北韓進行登陸裝設竊聽器秘密行動。圖為美國五角大廈。（美聯社資料照）

    2025/09/11 16:05

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》日前披露，美國總統川普2019年同意美軍海豹部隊，前往北韓進行登陸裝設竊聽器秘密行動，結果行動失敗，美軍射殺北韓船員後迅速離開。有韓媒爆料，事後北韓進行「大清查」，大規模搜捕美國情報人員，許多人被抓並受懲處，美國部署多年的人力情報網更遭重創。

    根據《韓民族日報》報導，2019年川金二次峰會前夕，北韓曾發現美國海軍特種部隊潛入當地沿海，企圖安裝監聽裝置。該潛入行動由美軍第6海豹小隊負責執行，原計畫秘密安裝監聽設備以攔截金正恩通訊，卻因接近岸邊時遇上北韓漁船，最終開火殺害船員後撤離，未完成任務。儘管雙方事後皆未對外承認此事，但隨著消息曝光，雙方關係恐再度降溫。

    報導指出，該次行動未遂後，北韓高層視為重大情報滲透失敗，隨即展開全境性反間諜「大清查」，徹底掃蕩疑似與美方情報網有聯繫的人士。多位遭到懷疑的北韓人士因此被逮捕與重判，導致美方在北韓部署多年的「人力情報網」（HUMINT）遭受重創。

    一名了解內情的南韓高層情報人士透露，這起海豹部隊行動只是冰山一角，事後平壤當局緊急整肅內部，並展開更大規模的間諜搜查行動，該消息人士稱，不僅是這起安裝竊聽器事件，「還有更多嚴重的事件發生」。

