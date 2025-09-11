為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    放行李有學問！ 空服員曝置物架「正確使用規則」：沒義務幫忙放

    國外網站綜合多名空服員意見指出，儘管將行李塞進頭頂置物櫃看似簡單，其實大有學問。示意圖。（路透）

    國外網站綜合多名空服員意見指出，儘管將行李塞進頭頂置物櫃看似簡單，其實大有學問。示意圖。（路透）

    2025/09/11 17:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕搭飛機時，如何正確放置隨身行李，你真的做對了嗎？國外網站綜合多名空服員意見指出，儘管將行李塞進頭頂置物櫃看似簡單，其實大有學問，錯誤擺放方式不僅會影響他人空間，甚至可能造成安全隱患。掌握正確擺放方向與原則，不但能節省空間，也能讓空服員對你心懷感激。

    美國的旅遊媒體品牌與雜誌網站《Travel + Leisure》彙整多名空服員意見，透露飛機上行李架的正確使用方式。達美航空（Delta）空服員康普頓（Daniel Compton）指出，不同型號的飛機，行李置物架設計大不相同。他舉例，在不同的機型上，行李需要橫放或側放。他建議乘客可在登機前先查詢航機型號，或登機時詢問空服員指引。

    另一名空服員雅吉（Yaghi）則提醒，「最節省空間的放法」是將行李輪子朝內、垂直擺放，就像書架上的書本。如果空間不足再橫放，但仍須注意重量與空間分配，避免佔用過多空間。

    此外，也有前空服員提醒，不要將會在飛行中使用的物品（如藥品、耳機、零食等）放入置物架，因為遇到氣流或安全帶燈亮起時，將無法起身取用。若有兩件手提行李，建議一件放在座位下方。

    不少空服員也強調，乘客應自行放置行李，除非有特殊需求，否則不應要求空服員代勞。他們強調，「我們可以協助調整位置，但不應該搬重物，這是造成空服員受傷的主因之一」。

    最後，空服員也呼籲大家記住，置物架是共用空間。儘管許多乘客都希望把行李放在自己座位上方，但若空間不足，也應彈性配合。他們強調，良好的行李放置方式，不僅有助機艙整潔，更讓整趟飛行順暢又安全。

