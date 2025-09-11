雪梨托育員竟是惡狼！潛伏多家托兒所 警查扣140萬檔案徹查

澳洲警方逮捕兒童性犯罪嫌犯的畫面，非新聞當事人。（圖擷取自澳洲聯邦警察）

2025/09/11 15:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，澳洲警方11日證實，他們正在梳理從1名被指控的兒童性罪犯處，所查扣的約140萬份電子檔案。而根據澳洲當地媒體指認，這名因法院命令而無法具名的雪梨男子，竟是1名托育工作人員，此一消息，已在澳洲社會引發巨大恐慌。

澳洲聯邦警察在聲明中，揭露了此次調查所面臨的驚人規模。聯邦警察官尼德漢（Luke Needham）表示：「調查人員在這些（從嫌犯家中查扣的）設備上，已辨識出約140萬份電子檔案。其中，約有55萬份是獨立的影像。」不過，他也謹慎地強調：「檔案的數量，並未對被指控的犯罪規模，提供任何指標。相反地，這指出了調查人員所需面對的工作量之龐大。」

請繼續往下閱讀...

這名男子已於今年7月，因涉嫌製作兒童虐待相關內容而被起訴。根據《雪梨晨鋒報》報導，該名男子在過去十多年間，曾在雪梨地區的多家日間托育中心工作。報導指出，目前尚不清楚，這些檔案中，有多少是嫌犯利用其工作之便，接觸兒童所製作的，又有多少是從網路下載或分享的。

托育界醜聞連環爆 當局推新法

這起案件，再度將澳洲托育部門的安全問題，推上風口浪尖。近幾個月來，澳洲已爆發一系列備受矚目的相關案件。就在今年，維多利亞州的衛生部門，才因另1名托育工作人員布朗（Joshua Dale Brown）涉嫌的性侵案，而建議多達1200名兒童，接受性病檢測。為應對此一危機，新南威爾斯州政府，已於10日向議會提交了一項具里程碑意義的法案，旨在增加對托育部門的監管權力。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法