上班吃冰淇淋遭主管制止！新人怒告上法院 律師曝可能結果

2025/09/11 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名新進員工因在辦公室吃冰淇淋，被主管當場制止，引發雙方爭執。新人不滿主管以「氛圍不對」為由干涉個人行為，最後更將事件通報至法務部門並訴諸法律，消息曝光後在日本網路論壇5ch與社群平台上掀起熱烈討論。律師指出，若公司規章未明確禁止，單憑主管主觀認定限制員工行為，恐難站得住腳。

這起事件其實源自2020年《日刊SPA！》的一篇報導，內容描述某公司正在進行新人研修，一名新員工在休息時間吃冰，卻遭主管糾正。對話中新人回應：「點心也不行嗎？」並將主管行為反映至法務部門，引發內部關注。文章更以「職場怪物」形容這位新人，強調其態度不受控、難以管理。

然而，數年後的今日，這篇文章被翻出後重新引爆關注，網友輿論大翻轉，批評主管才是問題根源。有網友表示：「吃冰怎麼了？根本是老派社畜文化作祟」、「哪個世代還在用『氛圍』管人？」甚至有人反諷：「這位新人才是職場清流」。

對此，《弁護士JP》引述企業法務律師雨宮知希的專業分析指出，雖然企業有權在合理範圍內為維護職場秩序、效率與衛生安全設立服務規範，但若在就業規則中未明文禁止特定飲食行為，主管單方面以「氛圍」為由進行勸阻，缺乏法律依據。

雨宮律師表示，若公司能證明特定食品（如冰淇淋）存在設備限制、衛生風險，或容易造成職場物品損壞，那麼對其作出禁止是合理的。但如果僅是基於主管個人主觀印象、或所謂「職場氛圍」，則在法律上不易成立。此外，他也指出，即使是無酒精啤酒，許多企業也會因擔心影響形象或造成誤解而禁止，這類規範應以公司文化與明確規章為準。

目前該起事件引起日網社群大規模討論，一度登上5ch熱搜第一，不少人認為此事反映了日本部分企業「管理過當」與「規範模糊」的文化問題，也有網友將其與台灣職場進行對比，認為類似狀況在台灣亦不罕見。

