顛覆恐怖印象！ 科學家在萬呎深淵發現「可愛」新種獅子魚

2025/09/11 14:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約時報》報導，1種最新發現的深海魚類——凹凸獅子魚（bumpy snailfish），證明了在未知的深淵之中，並非一切都如想像中那般奇特與嚇人。牠的發現，正溫柔地反擊著公眾對於深海生物「全是怪物」的普遍刻板印象。

為了在海洋最深處的壕溝中生存，動物需要非凡的適應能力：能承受巨大壓力的凝膠狀身體、用於導航的生物發光，以及在漆黑中偽裝的透明體色，這些特徵往往讓深海生物看起來像外星怪物。然而，紐約州立大學傑納西奧分校的海洋生物學家格林格博士（Dr. Mackenzie Gerringer）形容，這種新發現的獅子魚，「相當可愛」。這項由蒙特雷灣水族館研究所（MBARI）主導的發現，成果已發表於《魚類學與爬蟲學》期刊。

「凹凸獅子魚」是在加州外海約3000公尺深的蒙特雷峽谷（Monterey Canyon）中，與另外2種全新的獅子魚一同被發現。獅子魚科是1個龐大的家族，其物種的棲息地，從潮間帶的石縫，一路延伸至馬里亞納海溝（Mariana Trench）深達8000公尺的紀錄保持者。

格林格博士讚嘆，1種外觀如此精緻的生物，竟能生存在1個「比我們家冰箱還冷」、壓力可達海平面1千多倍的嚴酷環境中，這本身就是1件「美麗又有趣」的事。

伍茲霍爾海洋研究所的深海生態學家韋斯頓（Dr. Johanna Weston）認為，獅子魚是「群居的動物」，擁有藍、粉、白、紫等美麗的顏色，「牠們的臉上，還帶著一抹可愛的小微笑。」

她形容，獅子魚正好是深海生物海報上，那個樣貌猙獰的掠食者「安康魚」的完美反義詞。韋斯頓博士總結道：「我們的星球，是1顆深海星球……了解牠們是誰、住在哪裡，並欣賞牠們自身的美，對我們而言非常重要。深海或許看似黑暗恐怖，但那裡的生物，大多數都活得很快樂。」

