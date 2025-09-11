為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金正恩攜女兒訪中 南韓情報院：確立接班人地位

    南韓國家情報院（NIS）今於國會情報委員會閉門會議中指出，北韓領導人金正恩近期赴中國參加閱兵典禮時，其女兒金主愛同行，儘管行程中刻意迴避外媒鏡頭，但此舉已足以鞏固其「接班人」地位。（法新社）

    南韓國家情報院（NIS）今於國會情報委員會閉門會議中指出，北韓領導人金正恩近期赴中國參加閱兵典禮時，其女兒金主愛同行，儘管行程中刻意迴避外媒鏡頭，但此舉已足以鞏固其「接班人」地位。（法新社）

    2025/09/11 15:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家情報院（NIS）今於國會情報委員會閉門會議中指出，北韓領導人金正恩近期赴中國參加閱兵典禮時，其女兒金主愛同行，儘管行程中刻意迴避外媒鏡頭，但此舉已足以鞏固其「接班人」地位。

    綜合《韓聯社》等外媒報導，國情院表示，金正恩的女兒金主愛停留期間大多待在北韓駐中國大使館，返國時更提前搭上專列，盡量避免曝光。不過，這段經歷被解讀為北韓藉由「革命敘事」營造接班氛圍，等同進一步強化她的後繼地位。情報單位分析，讓金主愛隨行，目的正是為了替世襲繼承鋪陳完整的政治故事線。

    至於外界關心金正恩是否還有其他子女？國情院表示，雖有傳聞指出可能有人有身心障礙，或被送往海外留學，但情報研判「可信度不高」。尤其留學身分難以隱匿，因此不認為是合理選項。

    金正恩健康狀況方面，國情院評估，他此行順利完成全部活動，心跳及血壓數值皆在正常範圍，研判「無重大健康疑慮」。雖偶有因高度肥胖出現大汗或上樓梯時氣喘，然整體並無嚴重病徵。北韓官方也刻意降低金氏父女生理資訊曝光，甚至動用專機運送活動物資與廢棄物，防止外界蒐集情報。

    另，北韓官媒上週播出金正恩赴北京出席閱兵儀式時，金主愛隨行同行的畫面，進一步引發外界對她可能成為下一任接班人的揣測。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播