金正恩攜女兒訪中 南韓情報院：確立接班人地位

南韓國家情報院（NIS）今於國會情報委員會閉門會議中指出，北韓領導人金正恩近期赴中國參加閱兵典禮時，其女兒金主愛同行，儘管行程中刻意迴避外媒鏡頭，但此舉已足以鞏固其「接班人」地位。（法新社）

2025/09/11 15:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家情報院（NIS）今於國會情報委員會閉門會議中指出，北韓領導人金正恩近期赴中國參加閱兵典禮時，其女兒金主愛同行，儘管行程中刻意迴避外媒鏡頭，但此舉已足以鞏固其「接班人」地位。

綜合《韓聯社》等外媒報導，國情院表示，金正恩的女兒金主愛停留期間大多待在北韓駐中國大使館，返國時更提前搭上專列，盡量避免曝光。不過，這段經歷被解讀為北韓藉由「革命敘事」營造接班氛圍，等同進一步強化她的後繼地位。情報單位分析，讓金主愛隨行，目的正是為了替世襲繼承鋪陳完整的政治故事線。

至於外界關心金正恩是否還有其他子女？國情院表示，雖有傳聞指出可能有人有身心障礙，或被送往海外留學，但情報研判「可信度不高」。尤其留學身分難以隱匿，因此不認為是合理選項。

金正恩健康狀況方面，國情院評估，他此行順利完成全部活動，心跳及血壓數值皆在正常範圍，研判「無重大健康疑慮」。雖偶有因高度肥胖出現大汗或上樓梯時氣喘，然整體並無嚴重病徵。北韓官方也刻意降低金氏父女生理資訊曝光，甚至動用專機運送活動物資與廢棄物，防止外界蒐集情報。

另，北韓官媒上週播出金正恩赴北京出席閱兵儀式時，金主愛隨行同行的畫面，進一步引發外界對她可能成為下一任接班人的揣測。

