人神共憤！中國貴州連環虐貓案 網紅浪貓「星仔」慘遭挖眼斷肢

網紅貓「星仔」，也慘遭毒手。（圖翻攝自微博）

2025/09/11 13:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國貴州省貴陽市的著名景點文昌閣附近，近日爆發多起手法極其殘忍的連續虐貓事件，不僅有多隻流浪貓遭人蓄意挖眼、斬斷四肢，就連深受遊客喜愛的網紅貓「星仔」也慘遭毒手。然而，在這起引發全國公憤的案件中，最令人匪夷所思的，卻是相關權責單位的集體失能與推諉卸責。

「挖眼斷肢」的簽名式虐殺

綜合中媒報導，當地的流浪貓救助人近日在網路上發布影片，揭露這起駭人聽聞的連續虐殺案。她表示，目前已發現並救助了至少8隻受害貓咪，牠們都有著「一隻眼睛被挖掉」的共同特徵，部分貓咪甚至四肢被斬斷，連嗷嗷待哺的幼貓也未能倖免。其中，在當地流浪4、5年，因個性親人而成為許多遊客打卡對象的網紅貓「星仔」，也慘遭毒手。救助人泣訴，兇手的作案手法「愈來愈殘忍，作案時間也愈來愈頻繁」。

在事件曝光後，媒體試圖聯繫主管單位，卻處處碰壁。文昌閣景區留在旅遊平台上的聯繫電話，竟是空號；貴陽市文物保護中心的工作人員，則表示對虐貓事件「並不知情」，並稱要採訪需直接前往景區；而貴陽市文昌閣街道辦事處，也同樣表示未曾了解相關資訊。這種從上到下的集體「一問三不知」，讓中國網民怒轟：「全國都知道了，景區還在裝睡！」

警方承認屬實 卻稱「不便透露」

在輿論壓力下，轄區內的文昌閣派出所，終於向以救助人名義致電的記者，承認虐貓「情況屬實」。然而，警方隨即又以「案件的具體進展不方便透露」為由，拒絕進一步說明，並補充稱「在今天的走訪中，並沒有發現網傳的虐貓情況」，此番說詞被網民質疑是在敷衍塞責。這起事件也引發了中國網民對深層社會安全的恐慌，許多留言都指出，虐待動物者往往具有反社會人格，擔心這次的虐貓案，可能只是兇手在為未來更嚴重的暴力犯罪「找貓練手」。

連小奶貓都慘遭毒手。（圖翻攝自微博）

