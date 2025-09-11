槍手身影曝！180公尺外一槍擊斃柯克 民眾意外捕捉屋頂可疑動靜

有民眾紀錄群眾驚慌失措的逃離畫面時，意外拍到疑似槍手的身影。（路透）

2025/09/11 14:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他州的猶他谷大學發表演講時遭到槍擊，柯克頸部中彈送醫不治，疑似槍手身影被民眾意外捕捉到。

綜合外媒報導，柯克在當地時間10日中午於猶他谷大學發表演講時遭到槍擊身亡，猶他州長考克斯（Spencer Cox）在記者會中對柯克之死表達哀悼，他提到，槍手身穿深色衣物，從大學校園的一處屋頂朝柯克開槍。考克斯直言：「我要非常清楚地說，這是一場政治暗殺。」

槍擊瞬間的多段手機影片隨即在網路上廣泛流傳，有民眾紀錄群眾驚慌失措的逃離畫面時，意外拍到疑似槍手的身影，只見遠處屋頂上有穿深色衣物的人影持物瞄準，在槍響後突然站起，然後迅速跑走。

校方指出，子彈疑似來自距離現場約200碼（180公尺）的一棟校園建築屋頂射擊，當局正在追查槍手，目前尚未有嫌疑犯被拘留。

BREAKING: The shooter was on the roof, dressed in all in black.



You can see him stand up in this video after firing and then run away once he confirmed he had hit Charlie Kirk.



This was planned and meticulously executed. pic.twitter.com/j0vcmYf7Om — Mike Coudrey （@MichaelCoudrey） September 10, 2025

