    首頁　>　國際

    槍手身影曝！180公尺外一槍擊斃柯克 民眾意外捕捉屋頂可疑動靜

    有民眾紀錄群眾驚慌失措的逃離畫面時，意外拍到疑似槍手的身影。（路透）

    有民眾紀錄群眾驚慌失措的逃離畫面時，意外拍到疑似槍手的身影。（路透）

    2025/09/11 14:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他州的猶他谷大學發表演講時遭到槍擊，柯克頸部中彈送醫不治，疑似槍手身影被民眾意外捕捉到。

    綜合外媒報導，柯克在當地時間10日中午於猶他谷大學發表演講時遭到槍擊身亡，猶他州長考克斯（Spencer Cox）在記者會中對柯克之死表達哀悼，他提到，槍手身穿深色衣物，從大學校園的一處屋頂朝柯克開槍。考克斯直言：「我要非常清楚地說，這是一場政治暗殺。」

    槍擊瞬間的多段手機影片隨即在網路上廣泛流傳，有民眾紀錄群眾驚慌失措的逃離畫面時，意外拍到疑似槍手的身影，只見遠處屋頂上有穿深色衣物的人影持物瞄準，在槍響後突然站起，然後迅速跑走。

    校方指出，子彈疑似來自距離現場約200碼（180公尺）的一棟校園建築屋頂射擊，當局正在追查槍手，目前尚未有嫌疑犯被拘留。

