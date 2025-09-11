美夫婦好心助陌生男充電手機 慘被虐5小時活活燒死

紐約警方公布縱火嫌犯、42歲的麥格里夫（Jamel McGriff）的照片。（美聯社）

2025/09/11 13:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約皇后區近日發生恐怖雙屍命案，一對年逾7旬的老夫婦疑讓一名陌生男子進屋充電手機，卻遭男子綁在柱子上，施以長達5小時的殘忍虐待，最終放火焚燒身亡。警方目前已鎖定一名42歲嫌犯。

綜合美媒報導，警方表示，事發8日上午，42歲的麥格里夫 （Jamel McGriff）在皇后區一處住宅區閒晃，他隨機敲門，詢問是否可以進屋充電手機，但被拒於門外，直到76歲的奧頓（Frank Thomas Olton）夫婦讓他進人。

請繼續往下閱讀...

調查人員稱，麥格里夫在奧頓夫婦家中待了5小時，才提著兩個包包離開。他離開後不久，鄰居見到屋子竄出火光急忙報案。警方表示，現年76歲的奧頓被發現綁在地下室的一根柱子上，身上有多處刀傷，而他77歲的妻子則被發現倒在一樓嚴重燒傷。

更令人鼻酸的是，夫婦倆的兒子是紐約市消防局的護理人員，儘管緊急趕回家，仍無法阻止悲劇發生。

警方表示，嫌犯有長期暴力犯罪史，儘管作案動機尚不清楚，但提醒民眾，嫌犯的慣用手法是挨家挨戶尋求幫助，直到他能夠進入家門。「所以，不要讓任何你不認識的人進入你家。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法