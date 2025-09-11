為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓總統撂重話！就勞工被捕開嗆：對美國投資將「重新評估」

    南韓總統李在明11日舉行就職百日記者會。（歐新社）

    2025/09/11 13:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國移民及海關執法局（ICE）上週突襲喬治亞州現代-LG電池工廠、逮捕超過300名南韓技術工人；南韓《東亞日報》報導，南韓總統李在明11日在就職百日記者會上首度對此發表強硬談話，直言這事已讓南韓今後在對美投資的問題上「不得不多加考慮」。

    李在明罕見動怒 批美執法雙標

    李在明在記者會上，罕見地對美國的執法行動，表達了強烈不滿。他指出，韓國的技術人員赴美，只是為了協助設備安裝與生產線建置等短期工作，「長期永久就業不是目的，因為美國當地並沒有這樣的專業人力」。

    他話鋒一轉，更巧妙地以「韓國也有很多美國人拿著旅遊簽證來補習班教英文」為例，痛批美方執法過當，凸顯了兩國在文化與政策上的巨大落差。李在明警告，以這種粗暴的方式對待韓國工人，勢必讓有意赴美投資的企業，心生疑慮。

    外長親赴白宮 爭回「不上銬」尊嚴

    此同時，南韓的外交折衝也傳來進展。根據《路透》報導，南韓外交部長趙顯已親赴白宮，會晤了美國國務卿魯比歐。南韓外交部在會後發表聲明，證實美方已同意其請求，將讓被拘留的韓國公民，在「不會被戴上手銬或任何強制器具」的情況下，搭乘包機快速返國。

    趙顯也向美方提議，應為兩國投資相關的人力，創設新的簽證類型，以避免未來再度發生類似事件。

    數兆投資計畫蒙塵

    這場突襲，已讓南韓輿論普遍感到憤怒，《韓民族日報》便批評，美國一方面要求韓國投入大量資金，一方面卻用移民突襲手段「恐嚇」韓企，簡直是「雙面手法」。李在明也不諱言，這次事件已嚴重打擊韓企信心，他表示：「如果這樣的情況持續發生，美國當地投資恐怕不得不重新評估。」

