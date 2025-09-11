加拿大托兒所遭開車衝撞 1幼兒死亡、9人受傷

加拿大多倫多1家托兒遭1輛SUV車撞擊，導致1名幼兒死亡。（美聯社）

2025/09/11 14:16

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大多倫多1家托兒所10日發生悲劇，1輛SUV車撞破托兒所窗戶，導致附近1名幼兒死亡。

根據美聯社報導，該托兒所具體位置為安大略省（Ontario）多倫多列治文山（Richmond Hill）央街（Yonge Street）和諾丁漢（Nottingham）大道附近。多倫多約克區（York）警方表示，死亡的幼兒年齡僅1歲半。

約克區警方指出，另有6名年齡從18個月到3歲不等的幼兒在事故中受傷，其中1人在事故發生數小時後仍處於危險狀態。

約克區警方聲稱，托兒所內3名工作人員也因此事受傷。警官內布里哈（Kevin Nebrija）說，1名70多歲的司機在現場被捕，警方認為這不是故意行為。

內布里哈表示，初步資訊顯示，當時車輛停在停車場，因不明原因撞破幼兒園窗戶。他指出，許多家長接到電話後迅速趕往現場，這無疑是一起令人擔憂的事件。

內布里哈補充，事故現場一片狼藉，破碎窗戶附近可看到供孩童坐的數把藍綠色小椅子，事故發生時托兒所內多個房間共有96名兒童。

