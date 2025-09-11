川普31歲盟友柯克遭槍殺 學者憂：憤怒政治恐更加惡化、出現報復循環

知名保守派活動家、川普忠實支持者柯克10日在戶外演講期間遭人槍殺身亡，引發外界震驚。圖為民眾對柯克表示哀悼。（法新社）

2025/09/11 14:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名保守派活動家、川普忠實支持者柯克（Charlie Kirk）在一場校園活動中遭槍殺身亡，引發各界震驚，旅美學者翁履中發文表示，此案發生後，美國的「憤怒」政治恐怕更加惡化，令人擔心接下來是否會出現「報復循環」。翁履中也說，政治暴力一旦常態化，民主就會慢慢失去作為「不靠暴力解決分歧」這項最珍貴的能力。希望因為意見不同而衍生的悲劇，不會再次發生！

翁履中在臉書發文指出，美國保守派政治活動家與作家查理・柯克，於猶他谷大學（Orem, Utah）一場校園活動中遭槍擊，川普總統隨後在社群平台宣布柯克已身亡。現場影片顯示事發突然而混亂，校方緊急封校並取消課程，學生一度被要求原地避難等待警方護送。

請繼續往下閱讀...

翁履中表示，年僅31歲的柯克是保守派影響力極高的青年動員者，創辦並領導「美國轉折點」（Turning Point USA），在逾3500所校園推動保守派社群與活動。翁履中也提到，根據活動現場描述，槍擊前柯克正在與學生就涉及跨性別者的大規模槍擊事件展開激辯。此案迅速升級為全國關注焦點，牽動美國對政治暴力、極化與校園安全的舊傷與新痛。

翁履中認為，此案發生後，美國的「憤怒」政治恐怕更加惡化！因為極化政治，讓越來越多憤怒的政治對立者，認為對手不是只存在於論辯場上的競爭者，而是應該要去傷害、甚至抹除的對象。這是極化政治的悲痛代價：當政治語言長期去人性化，暴力就不再是不可思議的例外，甚至變成少數人覺得「可以被理解」的手段。

翁履中指出，柯克的言論在很多人聽來或許具有高度爭議，但對支持者來說，也具有高度能量。但不管喜歡或不喜歡他，都不該被轉換成對生命安全的威脅。真正成熟的民主，不是讓你更恨對方，而是讓你能帶著不滿找到非暴力的出口。

翁履中直言，令人比較擔心的是接下來是否會出現「報復循環」，不論是社會對立，政治操作，媒體輿論，都要注意相互刺激的言論，可能造成的衝擊！

翁履中也指出，這次不幸發生在校園，而校園本該是民主對話的前線，不該變成戰場。他認為美國民主必須正視幾個明顯的問題：第一是「情緒擴大」——社群平台與碎片化資訊把憤怒當流量的燃料；第二是「安全查核」——鬆散的槍枝管制與活動安檢標準不一致，讓高風險場合更高風險；第三是「理性討論空間萎縮」——當演講被視為挑釁、抗議被視為仇恨，則任何一場活動都可能被誤讀為立場的宣示。

翁履中提到，美國的極化政治衍生出的悲劇，或許因為美國有槍枝而讓情況更加令人擔心，但是沒有武器並不代表極化政治在其他國家就不會帶來傷害！ 他也強調，尊重不同意見，包容，說好聽是尊重民主，但是更直白的說法，是為了讓所有人都能免於因為情緒失控而受傷！

翁履中在文末也直言，政治暴力一旦常態化，民主就會慢慢失去作為「不靠暴力解決分歧」這項最珍貴的能力。希望因為意見不同而衍生的悲劇，不會再次發生！

柯克10日在猶他谷大學進行校園演講，現場聚集約3千人，但在他談話期間突然遭到槍殺，雖被緊急送醫仍因傷重不治身亡，享年31歲。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法