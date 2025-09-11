為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美保守派新星柯克遭槍殺 九把刀怒：辯不贏就殺死你「非常可惡」

    美國知名保守派活動家、川普忠實支持者柯克10日在戶外演講期間遭人槍殺身亡，引發外界震驚。圖為民眾獻花哀悼柯克。（法新社）

    美國知名保守派活動家、川普忠實支持者柯克10日在戶外演講期間遭人槍殺身亡，引發外界震驚。圖為民眾獻花哀悼柯克。（法新社）

    2025/09/11 12:37

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名保守派活動家、川普忠實支持者柯克（Charlie Kirk）10日在戶外演講期間遭人槍殺身亡，引發外界震驚，他除了有多本著作，也曾到全美各地的校園舉辦公開辯論，身兼知名網路名人和青年保守派運動領袖。台灣作家九把刀也為此發文譴責暴力，並對其逝世表示惋惜。

    柯克是美國媒體名人，年僅18歲就輟學，參與共同創辦「美國轉折點」（Turning Point USA，TPUSA）。該組織的宗旨在於深入由自由派主導的美國大學校園，傳播財政保守、自由市場與有限政府等理念。在全國各地的校園舉辦公開辯論，就跨性別認同、氣候變遷、信仰與家庭價值等議題，直接挑戰年輕學子的觀點，因犀利因應鬧場者及意識形態對手的挑戰而廣為人知，在社群媒體上擁有數百萬粉絲。

    柯克於當地時間10日在猶他谷大學（Utah Valley University）進行校園演講，現場聚集約3千人，但在他談話期間突然遭到槍殺，雖被緊急送醫仍因傷重不治身亡，享年31歲。這項消息不僅震驚全美，在網路上也可看到，許多人表示曾看過他的辯論影片，並對這起事件表達強烈遺憾以及對暴力的嚴厲譴責。

    作家九把刀也在臉書發文直言，「辯不贏就殺死你，非常可惡！我超喜歡看他跟學生辯論的影片！他思路清晰，思想堅定，記憶力超強」、「我心中認定或許某一天他會更上層樓，也很高興自己可以打從心底為他加油，現在只剩超爆憤怒」！

    在發文底下網友也紛紛熱議「太離譜了」、「不管什麼立場暴力傷人或殺害都是惡劣的」、「再怎麼不同意他觀點也不能殺了他啊！真的太過分」、「不敢相信，非常看好他的未來發展的」、「他真的是一位邏輯很強的人~ 非常佩服他~ 唉~」。

    也有網友直言「先不論是否完全認同他的觀點，但很佩服他那種「真理越辯越明」的實際行動，而且真的是有超強的記憶力，各種議題的辯論都能馬上引用研究報告的內容或數據，一直覺得他會是能夠讓民主社會往前邁進的領導人物之一」。

