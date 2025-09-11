為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人設翻車！韓網美裝日本當地人騙了1年半 抱怨簽證反被出征

    南韓YouTuber拍影片道歉，坦白自己返國後仍假裝在日本生活，持續製作了1年半的影片，引發爭議。（擷取自YouTube帳號도쿄규짱 gyujjang）

    南韓YouTuber拍影片道歉，坦白自己返國後仍假裝在日本生活，持續製作了1年半的影片，引發爭議。（擷取自YouTube帳號도쿄규짱 gyujjang）

    2025/09/11 13:04

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓YouTuber「도쿄규짱 gyujjang」（譯為「東京牛醬」）因介紹日本、南韓不同觀點頗具知名度，但她近日拍攝道歉影片，坦言自己其實一年半前就已返南韓定居，仍持續假裝在日本生活上傳影片，甚至抱怨原因是日本簽證困難。不過大批網友不買單，批其「詐欺」「滿口謊言」。

    綜合韓媒報導，「東京牛醬」在東京生活了十多年，製作許多海外生活和旅遊相關影片，擁有18萬訂閱者。本月8日突然上傳道歉影片，稱自己已於一年半前回到南韓，此後的影片都是趁去日本旅行時拍攝的，引發爭議後，她刪除了影片；但於昨天（10日）又上傳另一段道歉影片。

    她在影片中說，自己從日本公司辭職後，申請了以YouTube活動為工作的簽證，但最終被拒絕。雖然可以再申請一次，但當時精神狀態很脆弱，也因為害怕告訴大家這件事，所以就直接回韓國。

    她也為在第一次道歉影片中漫不經心的態度抱歉，稱「絕對沒有欺騙或說謊的意圖。我當時缺乏勇氣，做出了愚蠢的決定……，努力挽回失去的信任。」

    對於她的自首，大批網友表示，「原以為住在日本，沒想到欺騙了訂閱者」「感覺被背叛了」「這就是我們所說的詐欺」「把賣書賺的錢全部退還！」

    還有網友指出，「口口聲聲說從來沒有想過要說謊，但卻在韓國假裝在日本生活了一年半？」「上傳了笑著道歉的影片後，因為反應不好就刪掉了，重新錄了一遍，88年出生的年紀也不小了，但是好幼稚啊。」

    更有網友質疑她「在一個影片裡，操著濃重的慶尚方言；而在這裡，她卻帶著一口蹩腳的日語口音。」「有傳言說您回國已經2年4個月了，但您說回國才1年6個月也是謊言嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播