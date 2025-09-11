人設翻車！韓網美裝日本當地人騙了1年半 抱怨簽證反被出征

南韓YouTuber拍影片道歉，坦白自己返國後仍假裝在日本生活，持續製作了1年半的影片，引發爭議。（擷取自YouTube帳號도쿄규짱 gyujjang）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓YouTuber「도쿄규짱 gyujjang」（譯為「東京牛醬」）因介紹日本、南韓不同觀點頗具知名度，但她近日拍攝道歉影片，坦言自己其實一年半前就已返南韓定居，仍持續假裝在日本生活上傳影片，甚至抱怨原因是日本簽證困難。不過大批網友不買單，批其「詐欺」「滿口謊言」。

綜合韓媒報導，「東京牛醬」在東京生活了十多年，製作許多海外生活和旅遊相關影片，擁有18萬訂閱者。本月8日突然上傳道歉影片，稱自己已於一年半前回到南韓，此後的影片都是趁去日本旅行時拍攝的，引發爭議後，她刪除了影片；但於昨天（10日）又上傳另一段道歉影片。

她在影片中說，自己從日本公司辭職後，申請了以YouTube活動為工作的簽證，但最終被拒絕。雖然可以再申請一次，但當時精神狀態很脆弱，也因為害怕告訴大家這件事，所以就直接回韓國。

她也為在第一次道歉影片中漫不經心的態度抱歉，稱「絕對沒有欺騙或說謊的意圖。我當時缺乏勇氣，做出了愚蠢的決定……，努力挽回失去的信任。」

對於她的自首，大批網友表示，「原以為住在日本，沒想到欺騙了訂閱者」「感覺被背叛了」「這就是我們所說的詐欺」「把賣書賺的錢全部退還！」

還有網友指出，「口口聲聲說從來沒有想過要說謊，但卻在韓國假裝在日本生活了一年半？」「上傳了笑著道歉的影片後，因為反應不好就刪掉了，重新錄了一遍，88年出生的年紀也不小了，但是好幼稚啊。」

更有網友質疑她「在一個影片裡，操著濃重的慶尚方言；而在這裡，她卻帶著一口蹩腳的日語口音。」「有傳言說您回國已經2年4個月了，但您說回國才1年6個月也是謊言嗎？」

