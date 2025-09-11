加拿大旅遊指南曝光！評台灣騎士常違規、「極度魯莽」引熱議

指南指出台灣道路安全值得注意，其中更強調機車騎士經常不遵守規則「極為魯莽」。示意圖。（資料照）

2025/09/11 14:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大最近更新的一份針對台灣的旅遊指南，近日在美國網路論壇 Reddit 引發討論。該指南中認為台灣治安良好、犯罪率低，但道路安全值得注意，其中更強調機車騎士經常不遵守規則、「極為魯莽」。

一名網友近日在 Reddit 發文，貼出加拿大政府針對台灣的旅遊指南截圖，引發熱議。經查，這份於本月3日更新的指南中特別提到，台灣各地的道路狀況與交通安全差異極大。

請繼續往下閱讀...

指南指出，在雨季期間，道路安全可能變得十分危險。部分道路可能因豪雨或土石流而無法通行。指南接著特別強調，機車騎士經常不遵守交通規則，駕駛行為「極為魯莽」。指南建議，即便是經驗豐富的騎士，也應該避免在台灣騎機車。另外，指南還提醒，騎腳踏車或行走時要格外小心，並建議盡可能走天橋、高架人行道。

貼文發出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「身為加拿大台灣人，我認為沒有說謊」、「這個國家的司機/摩托車騎士開車都像瘋子一樣」、「這對我來說最貼切地描述了台灣。最安全的地方、你能遇到最友善的人，除了在路上」、「甚至大多數在這裡生活了一輩子的人也認為交通很糟糕」、「100% 正確」。

不過也有部分網友表示：「不過，過去10年裡，駕駛條件已經有很大改善」、「台北已經大幅改善」、「極度魯莽有些誇張，還是比在曼谷、芭東安全得多」。

加拿大一份最近更新、針對台灣的旅遊指南提出台灣交通安全問題。（擷取自Reddit）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法