學術自由危機！德州農工大學講師課堂談「性別認同」 遭州長施壓解僱

德州農工大學（Texas A&M University）校園。該校近日因1名資深講師在課堂上講授性別認同議題，而在州長等政治人物的壓力下將其解僱，引發了嚴重的學術自由危機。（美聯社）

2025/09/11 11:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，美國德州農工大學（Texas A&M University）1名資深講師，在1段她於「兒童文學」課堂上講授性別認同議題而遭學生當面質疑的影片曝光後，已在德州州長艾伯特（Greg Abbott）等共和黨政治人物的巨大壓力下，遭到校方解僱。此舉不僅引發了文理學院院長與英文系系主任同遭拔除行政職的骨牌效應，也引發學術界強烈批評。

這場風暴的導火線，始於共和黨籍州眾議員哈里森（Brian Harrison）8日在社群平台X上公布的1段課堂影片。影片中，1名女學生當面質疑資深講師麥考爾（Melissa McCoul）在兒童文學課中教授性別認同議題，稱此舉「不僅違背了我自己，也違背了很多人的宗教信仰」，並援引川普總統簽署的行政命令作為其論據。麥考爾回應，若學生感到不適，有權離開課堂，但課程內容並未違法。

請繼續往下閱讀...

校方切割稱「無關學術自由」

影片曝光後，艾伯特州長及其他共和黨政治人物公開要求解僱麥考爾，德州農工大學系統的校監赫格（Glenn Hegar）更下令對系統內所有12所學校的課程進行全面審查。

德州農工大學校長威爾許三世（Mark A. Welsh III）9日表示，已指示教務長將麥考爾解僱，並稱此舉「無關學術自由，而是關乎學術責任」，聲稱講師的教學內容與課程描述不符。然而，麥考爾的律師駁斥此說法，指出課程內容完全符合課程描述，多年授課均無挑戰或要求修改。

德州農工大學向政治壓力屈服的行動，引發學術界強烈反彈。美國筆會（PEN America）在聲明中指出：「我們正目睹德州學術自由的死亡，以及大學被重塑為壓制自由思想的威權主義工具。」美國大學教授協會（AAUP）德州分會也表示，校方在州政客與州長的慫恿下，踐踏了教職員工的正當法律程序權利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法