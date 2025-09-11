美ICE突襲韓廠 316名韓籍勞工今返搭機返韓

美國喬治亞州艾拉貝爾（Ellabell）的南韓現代汽車與LG新能源合資的電池工廠，4日突遭美國移民暨海關執法局（ICE）、國土安全調查處（HSI）等執法單位突襲，逮捕大批涉嫌違反簽證規定的韓籍勞工。經一週拘留後，共316名韓國人將於美東時間11日中午，搭乘LG能源解決方案安排的包機返國。（法新社）

2025/09/11 12:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州艾拉貝爾（Ellabell）的南韓現代汽車與LG新能源合資的電池工廠，4日突遭美國移民暨海關執法局（ICE）、國土安全調查處（HSI）等執法單位突襲，逮捕大批涉嫌違反簽證規定的韓籍勞工。經一週拘留後，共316名韓國人將於美東時間11日中午，搭乘LG能源解決方案安排的包機返國。

據《韓聯社》報導，南韓外交部長趙顯在華府受訪時強調，已與美方確認遣返過程不會上手銬等強制措施。他並透露，稍早與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）以及副總統范斯的國安顧問貝克（Andy Baker）會面時，美方承諾韓籍勞工未來重返美國不會受此事件影響。

據南韓駐美大使館轉述，美方原本延後遣返程序，是因川普總統突然指示暫緩，理由是「這些被拘留的韓國人皆屬專業技術人員，應考慮留下協助培訓美國勞工」。不過韓方堅持先讓國民平安返國，再討論重返美國工作安排，最後雙方達成共識。

南韓外交部官員指出，此次返回的韓籍人士總計317人，其中1人選擇繼續留美，另有14名外籍人士，包含中國籍10人、日本籍3人、印尼籍1人一起搭機離美。所有韓籍人士在入境紀錄上不會留下「非法滯留」紀錄，未來持有效簽證仍可順利入境。

另，南韓總統李在明今天上午在就職百日記者會上表示，據他掌握的最新消息，被美拘押人員將於南韓時間下午3時從拘留設施啟程，12日凌晨1時許乘包機起飛，並於同日下午返抵首爾。

