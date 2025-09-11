為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    一個都別想跑！國師柯克遭暗殺 川普怒嗆「清算激進左派」

    美國總統川普與其倚重的「青年國師」柯克（右）關係緊密。（美聯社資料照）

    美國總統川普與其倚重的「青年國師」柯克（右）關係緊密。（美聯社資料照）

    2025/09/11 10:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國保守派網紅、總統川普的親密盟友柯克（Charlie Kirk）10日遭槍殺身亡數小時後，川普隨即發表了一場措辭極其強硬的影片談話。他不僅將年僅31歲的柯克譽為「真理的殉道者」，更將矛頭直指「激進左派」，誓言將對所有資助或支持政治暴力的組織，展開全面的清算。

    川普的「青年國師」與MAGA運動大腦

    年僅31歲的柯克，被視為是川普最重要的「青年國師」。川普本人便曾在其播客節目中，親自為他錄製引言，稱讚他「打造了史上最強大的青年組織之一」。多年來，川普及其幕僚，都高度重視柯克對「讓美國再次偉大」（MAGA）草根運動的政治嗅覺。柯克18歲時輟學創辦的「美國轉捩點」（TPUSA）學生組織，如今在全美超過850所大學設有分會，不僅成為在自由派校園中傳播保守主義思想的灘頭堡，更在去年的大選中，為川普動員了數以萬計的年輕選民，被認為是幫助川普贏回亞利桑那州的關鍵功臣。

    據《法新社》報導，川普在「Truth Social」社群平台上發布的影片中，面色凝重地坐在橢圓形辦公室的辦公桌後。他表示：「這是一個美國的黑暗時刻。」川普指控：「多年來，那些激進左派將像查理這樣優秀的美國人，比作納粹與世界上最壞的殺人犯和罪犯。這類言論，要為我們國家今日所見的恐怖主義，負起直接責任。」

    他接著發出警告：「我的政府將找出每一個促成這起暴行的人，包括資助與支持它的組織。」

    為展現柯克在其政治圈內的巨大重要性，川普已下令包含白宮在內的所有政府建築，降半旗致哀直至14日。

