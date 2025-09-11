為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普心腹柯克是死忠擁槍派 生前曾言「值得為槍權付出生命代價」

    柯克是擁槍死忠支持者。（美聯社）

    柯克是擁槍死忠支持者。（美聯社）

    2025/09/11 11:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名保守派活動家、川普忠實支持者柯克（Charlie Kirk）今（11）日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講期間遭槍擊身亡。此事件震驚美國社會，也在網路上迅速掀起對「擁槍權」的激烈討論，矛頭直指柯克本人過去強烈支持持槍自由的公開發言。尤其是他過去曾說過：「就算每年因此失去一些生命，能夠保有槍權，這是合理的代價。」

    柯克為美國右翼青年組織「Turning Point USA」創辦人，長期支持前總統川普及其「美國優先」政策，並積極號召年輕人擁抱保守派理念。他同時也是美國《第二修正案》（保障人民持有與攜帶武器的權利）的堅定擁護者，過去多次公開反對槍枝管制。

    正是這位高聲捍衛槍權的政治人物，最終竟死於槍口之下。根據《衛報》報導，他曾在2023年一次活動中表示：「第二修正案不是為了打獵，也不只是為了個人防衛，而是為了防範暴政。讓人民持槍是自由的代價，而我認為這是值得的。」他甚至強調：「你不可能讓槍枝死亡數為零，但我覺得，就算每年因此失去一些生命，能夠保有槍權，這是合理的代價。」

    柯克的這段言論在今日事件發生後，再度被大批網友翻出，質疑這樣的擁槍邏輯是否合理。有網友諷刺地留言：「這就是你所說的『合理的代價』嗎？」

    支持槍枝管制的聲音也趁勢而起，認為柯克的死是一個血淋淋的警示，證明現行寬鬆的槍枝政策亟需改革；但也有保守派人士哀悼他的不幸遭遇，呼籲勿將此事件政治化，強調真正的問題是「非法使用槍械」而非槍權本身。

    柯克的死不僅震撼保守派政治圈，更再度讓美國社會對「自由與安全的平衡」陷入深層爭論。槍枝暴力問題至今仍無解，而這場意外或將成為2024美國總統大選前，擁槍與控槍論戰的新引爆點。

