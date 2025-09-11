為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    NASA宣布：發現迄今為止火星存在過生命的最清晰跡象

    火星岩石上的斑點經「毅力號」拍照以及數據分析後，顯示出有機物質的存在，僅用地質過程來解釋卻非常困難，這可能是微生物活動的結果。（美聯社）

    

    2025/09/11 11:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國航太總署（NASA）10日新聞發布會上宣布，發現了迄今為止火星上曾存在過生命的「最清晰跡象」，運輸部長兼代理NASA署長達菲（Sean Duffy）表示，科學家找不到這個跡象除了生物以外的其他解釋，直呼「這令人無比興奮」。

    綜合外媒報導，探測器「毅力號」（Perseverance）2024年在火星發現在名為「藍寶石峽谷」（Sapphire Canyon）地區的岩石上發現許多神秘斑點，上面的斑點經「毅力號」拍照以及數據分析後，顯示出有機物質的存在，僅用地質過程來解釋卻非常困難，這可能是微生物活動的結果。

    NASA副署長福克斯（Nicola Fox）強調這項發現是「我們最接近於實際發現火星古代生命的時刻」，但她強調這並不是首次接觸，這是一種「殘留的痕跡」，而非生命本身，類似於微生物排泄的殘渣化石。

    雖然這項發現對於尋找火星生命相當重大，但對於這些斑點的形成過程必須是生物過程還是非生物過程，只能在地球實驗室中做出最終裁決，但由於川普政府計劃削減NASA的預算，將火星岩石帶回地球的任務嚴重超出預算且被推遲，面臨取消的風險。

    對此，達菲強調「總統熱愛太空」，會向他報告最新進展，包括進展情況、我們正在做什麼，「如果存在資源問題，我會去找他，我相信他會支持我們。」

