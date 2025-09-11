人物側寫》誰是柯克？ 川普的青年國師、保守派的校園戰神

柯克最為人知的，是他共同創辦了「美國轉捩點」（Turning Point USA）這個學生組織，旨在對抗美國大學校園中盛行的自由派思想。（法新社資料照）

2025/09/11 10:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕10日在美國猶他州一所大學的活動上，遭槍殺身亡的柯克（Charlie Kirk），是美國知名度最高的保守派網紅之一，更是川普總統最信賴的盟友。這位年僅31歲的年輕人，究竟是誰？他如何崛起，又為何充滿爭議？

柯克與川普的關係極其緊密，川普在其每日播客節目的開頭，親自為其錄製引言。在得知其死訊後，川普更發表聲明悼念，稱「偉大的、甚至是傳奇的查理·柯克，死了。在美國，沒有人比查理更了解或擁有年輕人的心。」多年來，川普及其幕僚，都高度重視柯克對「讓美國再次偉大」（MAGA）草根運動的政治嗅覺。

請繼續往下閱讀...

保守派的「校園戰神」

柯克的政治生涯，始於18歲那年。在歐巴馬總統於2012年連任後，他輟學並共同創辦了非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）。該組織的宗旨在於，深入由自由派主導的美國大學校園，傳播財政保守、自由市場與有限政府等理念。柯克以其個人魅力，在全國各地的校園舉辦公開辯論，就跨性別認同、氣候變遷、信仰與家庭價值等議題，直接挑戰年輕學子的觀點，因而聲名大噪。

然而，柯克的言行也極具爭議性。他不僅公開推廣2020年大選遭竊的陰謀論，更對COVID-19疫情散播懷疑論，並發表反跨性別的觀點。根據英國廣播公司（BBC）報導，在槍枝管制議題上，他數月前曾發表驚人言論：「為了讓我們能擁有憲法第二修正案（擁槍權），每年不幸有一些槍枝死亡的代價，是值得的。」

儘管充滿爭議，但他仍被視為是保守派運動的未來，其驟然離世，為美國政壇投下了一顆震撼彈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法