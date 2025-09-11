擋不住「車撞中南海」惹怒習近平？ 前北京副市長判囚12年

2025/09/11 11:36

中國北京前副市長高朋因受賄、玩忽職守等罪，被判處12年徒刑。（擷取自《人民日報》）

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市前副市長高朋被控「受賄、玩忽職守」，昨天（10日）被判刑12年。此前，在他任期內曾發生有人開車直衝中共最大禁區中南海，被形容是「英雄自殺式攻擊」，1個多月後就傳出高朋被調查，外界不少人揣測這才是落馬的主因。

中國山西省呂梁市中級人民法院10日一審公開宣判，高朋犯「受賄罪」判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣300萬元（約新台幣1300萬元），另以「玩忽職守罪」判處有期徒刑3年，決定執行有期徒刑12年，並處罰金人民幣300萬元（約新台幣1300萬元）。

高朋被指控，2007年至2024年擔任北京地鐵10號線投資董事長兼總經理、北京市豐台區副區長、北京市發改委副主任與北京市順義區區委副書記、區長、區委書記等職期間，利用為他人在入職晉升、企業經營、工程承攬等機會謀利，收受財物共計人民幣4386萬餘元（約新台幣1.9億元）。

2016年5月至2017年6月，高朋擔任順義區區長、順義城市生活展示體驗館籌建領導小組組長期間，在順義城市生活展示體驗館選址及收購過程中，造成國有資產重大損失。

公開資料顯示，高朋2023年1月升任北京市副市長，分管北京市城市管理委員會、北京市交通委員會，尤其是北京市天安門地區管理委員會等。但其接掌副市長不到1年，於2024年4月21日被調查。

中共高層居住、辦公都集中在北京紫禁城西側的中南海，中南海正門「新華門」總是戒備森嚴。（中央社資料照）

在高朋落馬前，北京罕見發生汽車撞中共高層居住、辦公的中南海大門事件。事發2024年3月10日凌晨，正值中國召開「兩會」敏感期間，全北京三步一崗、五步一哨，竟有一輛黑色轎車直衝中南海正門——新華門前，但被門檻攔住，一大群維安見狀馬上包圍轎車，並拖出一名男駕駛，據悉男駕駛當時大喊「殺人犯共產黨」。

儘管官方封鎖消息，疑事發影片仍在海外社交媒體廣傳，當時有分析認為，衝撞新華門是重大政治事件，尤其習近平的辦公地點距此僅1公里，形容這是「英雄自殺式衝擊」，還有人稱其是另一個「四通橋勇士」。

