誘騙91名馬拉威人當奴工 7名中國人在南非遭重判

圖為在南非約翰尼斯堡高等法院受審的中國籍被告。他們因涉及人口販運、強迫近百名馬拉威勞工等罪名，最終7人全遭重判20年有期徒刑。（美聯社）

2025/09/11 09:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，南非約翰尼斯堡一家法院，10日將7名中國籍人士，因涉及人口販運與強迫勞動等罪名，各判處20年有期徒刑。檢方指控，這7名被告將近百名馬拉威公民，以詐騙手段誘騙至其開設的血汗工廠，進行現代奴隸式的剝削。

這7名中國籍被告，被控在2017年至2019年間，將91名無證的馬拉威籍勞工，販運至其位於約翰尼斯堡南部工業區「鄉村深處」（Village Deep）的一家棉布工廠。2019年11月12日，南非警方在接獲線報後，突襲了這家工廠，才揭開了這起駭人聽聞的案件。警方發現，工廠不僅被高牆與鐵絲網圍住，更有武裝警衛控制著工人的行動，他們被關押在極不人道的環境中。

週休0日、日做11小時

檢方在庭上指出，這些受害者多數先前曾在馬拉威的中資工廠工作，他們是在虛假的承諾下，被招募到南非。然而，等待他們的卻是地獄般的生活。檢方曾為此案求處終身監禁，指控被告們強迫這些勞工，每週工作7天、每天工作長達11個小時，卻沒有提供適當的培訓或安全設備。

受害者們在審判中，描述了他們所遭受的非人道待遇。他們表示，自己是乘坐「沒有窗戶的卡車」，被運送到工廠，抵達後便不被允許離開。他們被迫在假日工作，被禁止攜帶外食，私人通訊也遭到禁止。更糟的是，他們還被迫操作有瑕疵的機器，且沒有任何防護裝備，導致工傷意外頻傳。

