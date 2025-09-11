巴黎清真寺驚見「豬頭」 檢察官：外籍人士放置後潛逃出境

法國首都巴黎市和郊區至少9座清真寺被人放置了豬頭，引發外界對當地反穆斯林仇恨升溫的疑慮。圖為位於巴黎第5區的巴黎大清真寺。（歐新社資料照）

2025/09/11 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎市和郊區9日至少9座清真寺外被人放置了豬頭，引發外界對於當地反穆斯林仇恨升溫的疑慮。巴黎檢察官辦公室週三（10日）證實，2名外籍人士放置豬頭後已迅速離境。

《路透》報導，巴黎檢察官辦公室在聲明中稱，調查指出這些豬頭「是由（犯案後）立即離開該國的外籍人士放置的，明顯有意製造國內動亂」。

聲明還表示，「1名來自諾曼第（Normandy）的農民告訴調查人員，有2個人前來向他購買十餘顆豬頭，並描述了他們的車輛，懸掛塞爾維亞的車牌」。

監視畫面顯示，週一（8日）晚間至週二凌晨，2名外籍人士乘坐同輛汽車抵達巴黎。

監視畫面也顯示，2名男子將豬頭放置在多座清真寺外。他們很可能使用了來自克羅埃西亞的電信號碼，經追蹤，該電信號碼的位置於週二上午，即犯罪發生後，跨越了法國和比利時邊境。

法國正值反穆斯林情緒高漲之際，馬克宏政府週二承諾支持境內穆斯林。法國擁有歐洲最多的穆斯林人口，超過600萬人。伊斯蘭教視豬肉為不潔之物，並禁止食用。

巴黎市警察局長努涅斯（Laurent Nunez）週二曾表示，不能排除「外國干預」的可能性，因為法國正面臨政治和財政危機。

據檢方說法，週二有3顆豬頭在巴黎市第15區及第20區的清真寺前被發現，另1顆則在第18區、裝在行李箱內，且其中1顆豬頭被以藍色顏料塗上法國總統馬克宏的姓氏。

今年6月初，3名塞爾維亞人因在法國破壞猶太人相關設施遭到起訴，被控與「外國勢力」聯繫，調查人員懷疑該起事件受到俄羅斯支持。塞爾維亞長期是俄羅斯在巴爾幹半島的堅定盟友。

