以色列襲擊葉門造成35死和130多傷 青年運動誓言必將報復

葉門衛生部表示，以色列10日對葉門發動猛烈空襲，造成至少35人死亡和130多人受傷。（美聯社）

2025/09/11 09:56

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕葉門衛生部表示，以色列10日對葉門發動猛烈空襲，導致至少35人死亡和130多人受傷，目前搜救人員仍在廢墟中進行挖掘。對此青年運動發誓，以色列必將面臨報復。

根據《美聯社》報導，葉門衛生部指出，大多數罹難者位於葉門首都沙那，那裡有1個軍事總部和1個加油站。

葉門青年運動控制的新聞頻道Al-Masirah聲稱，沙那一個軍事總部大樓遭到攻擊，鄰近房屋也遭到破壞。

葉門石油公司發言人穆塔瓦基爾（Essam al-Mutawakel）告訴Al-Masirah，為沙那醫院提供燃料的加油站同樣遭到攻擊。當地居民聲稱，聽到多處傳來劇烈爆炸聲，還看到天空中火光沖天，濃煙滾滾。

青年運動媒體辦公室表示，以色列也轟炸了戰略城市哈茲姆（Hazm）的一處政府設施，該市是葉門北部焦夫省（Jawf）的首府。

青年運動軍方發言人薩里（Yahya Saree）準將表示，叛軍向以色列戰鬥機發射了地對空飛彈。青年運動最高政治委員會主席馬沙特（Mahdi al-Mashat）警告以色列人保持警惕，「因為報復必將到來」。

值得注意的是，在以色列發動此次攻勢前，青年運動7日派出1架無人機突破以色列多層防空系統，襲擊以色列南部機場。

