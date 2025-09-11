為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣友邦罕見重話！帛琉總統指控中國發動「混合戰」意圖顛覆

    帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）公開指控中國正對其國家發動全面的混合戰爭。（法新社資料照）

    帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）公開指控中國正對其國家發動全面的混合戰爭。（法新社資料照）

    2025/09/11 08:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國《防務一號》（Defense One）網站報導，台灣在太平洋的堅定盟友帛琉，其總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）8日在一場於夏威夷舉行的國際軍事法律會議上，罕見地發表極其嚴厲的措辭，公開指控中國正對其國家發動一場全面的混合戰爭，不僅包含經濟脅迫，甚至還讓毒品沖上其海岸。

    惠恕仁在這場由美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）主辦、有30多國代表出席的會議上，發表專題演說，指控中國正蓄意「侵蝕（帛琉）領導階層、擾亂關鍵服務，並削弱對政府的信心」。他更驚人地指控，中國正以「毒品」為武器，對帛琉發動一場非傳統戰爭。他所描述的，是一種極其陰險的「海拋」（sea-drop）戰術：將大量用防水包裹密封的毒品，故意拋棄在能被洋流精準帶往帛琉的特定海域。

    身為全球僅有的12個承認台灣的國家之一，惠恕仁也揭露了北京對其進行的經濟脅迫。他描述，中國投資者在帛琉大量收購土地或取得99年租約後，便任其空置；過去10年，來自中國的觀光客人數也出現了急遽下降。惠恕仁透露，一名中國大使曾對他說：「你應該做出正確的選擇……譴責台灣。我們可以給你100萬遊客。」但他當面回絕：「不，謝謝你。有時候我們必須看得比金錢更遠。」

    美印太司令：我們不處於和平時代

    緊接在惠恕仁之後發言的美國印太司令部司令帕帕羅上將（Adm. Sam Paparo），也呼應了其危機感。帕帕羅表示：「我很遺憾地必須報告，我們並不處於一個和平的時代。我們處於一個『競爭中的和平』時代。」

    他指出，中國的戰略，已從過去的「韜光養晦」，轉變為「做好準備、敢於鬥爭」，其在南海對菲律賓的脅迫，以及對國際海洋法的藐視，都證明了這一點。他強調，盟邦之間的嚇阻力是呈指數級增長的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播