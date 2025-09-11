台灣友邦罕見重話！帛琉總統指控中國發動「混合戰」意圖顛覆

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）公開指控中國正對其國家發動全面的混合戰爭。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國《防務一號》（Defense One）網站報導，台灣在太平洋的堅定盟友帛琉，其總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）8日在一場於夏威夷舉行的國際軍事法律會議上，罕見地發表極其嚴厲的措辭，公開指控中國正對其國家發動一場全面的混合戰爭，不僅包含經濟脅迫，甚至還讓毒品沖上其海岸。

惠恕仁在這場由美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）主辦、有30多國代表出席的會議上，發表專題演說，指控中國正蓄意「侵蝕（帛琉）領導階層、擾亂關鍵服務，並削弱對政府的信心」。他更驚人地指控，中國正以「毒品」為武器，對帛琉發動一場非傳統戰爭。他所描述的，是一種極其陰險的「海拋」（sea-drop）戰術：將大量用防水包裹密封的毒品，故意拋棄在能被洋流精準帶往帛琉的特定海域。

身為全球僅有的12個承認台灣的國家之一，惠恕仁也揭露了北京對其進行的經濟脅迫。他描述，中國投資者在帛琉大量收購土地或取得99年租約後，便任其空置；過去10年，來自中國的觀光客人數也出現了急遽下降。惠恕仁透露，一名中國大使曾對他說：「你應該做出正確的選擇……譴責台灣。我們可以給你100萬遊客。」但他當面回絕：「不，謝謝你。有時候我們必須看得比金錢更遠。」

美印太司令：我們不處於和平時代

緊接在惠恕仁之後發言的美國印太司令部司令帕帕羅上將（Adm. Sam Paparo），也呼應了其危機感。帕帕羅表示：「我很遺憾地必須報告，我們並不處於一個和平的時代。我們處於一個『競爭中的和平』時代。」

他指出，中國的戰略，已從過去的「韜光養晦」，轉變為「做好準備、敢於鬥爭」，其在南海對菲律賓的脅迫，以及對國際海洋法的藐視，都證明了這一點。他強調，盟邦之間的嚇阻力是呈指數級增長的。

