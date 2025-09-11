為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普盟友柯克赴大學演講遭槍擊 緊急送醫仍回天乏術

    柯克10日在猶他谷大學演講為其巡迴活動首場，演講時遭不明人士槍擊，送醫後不治。（美聯社）

    2025/09/11 06:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國再傳槍擊暴力事件，美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他州的猶他谷大學發表演講，不料在演講途中遭到槍擊，導致柯克頸部中彈，送醫治療後仍不治身亡，享年31歲。

    綜合外媒報導，柯克計劃在全美各大學舉辦的15場「美國回歸之旅」演講，而10日在猶他谷大學是首場活動，現場吸引大批學生前來參加。而現場影片顯示，柯克發表演說到一半時，突然傳出槍響，柯克頸部中彈，隨後在座位上向後仰，而現場人群開始驚慌逃離現場。目擊者聲稱，在槍擊事件發生後，保鑣抓住柯克，將他送進一輛SUV中。

    美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台「X」發文指出：「今日奪走查理·柯克生命的槍擊案嫌犯已被拘捕，感謝猶他州政府與FBI的合作，我們將盡可能提供更新資訊。」

    猶他州公共安全專員梅森（Beau Mason）表示，猶他州公共安全部和聯邦調查局（FBI）將共同主導對柯克謀殺案的刑事調查，這起事件是具有針對性的襲擊事件。梅森表示，柯克被槍擊後，被私人車輛送醫，並在醫院去世。

    川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文證實柯克死訊，並說：「偉大、甚至可稱為傳奇的查理·柯克，他逝世了。 在美國沒有任何人比查理更能理解或擁有年輕人的心， 他受到所有人的喜愛與敬佩，尤其是我，而如今他已不再與我們同在。」川普也提到，為了紀念柯克，他下令將全美所有國旗降半旗，直至週日晚上6點。

    柯克是美國保守派政治活動家，同時也是著名的川普支持者與盟友。柯克於2012年與保守派活動家蒙哥馬利共同創辦非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA），積極爭取年輕選民認同，對於大學生和年輕選民影響深遠。柯克時常在演講活動中與大學生辯論各項議題，包括墮胎權、氣候變遷及跨性別權利等，他也支持川普的大規模驅逐行動以及擁槍權力，並在過去三次共和黨全國代表大會上都曾發表演說。

    柯克舉辦的演講活動時常吸引大批學生與年輕族群參加。（美聯社）

