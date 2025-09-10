扯！詹皇投書中官媒稱「希望為中國籃球貢獻」 被抓包是假的！

人民日報近日刊出「詹皇」詹姆斯具名投書的文章，卻被多家美媒抓包是假的。（路透）

2025/09/10 23:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共最大黨媒《人民日報》近日刊出美國職籃（NBA）巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）具名投書的文章，詹姆斯成為首位在中國官媒發表文章的NBA球員，詹姆斯還在文中宣稱「希望自己也能為中國籃球的發展貢獻力量」，引發外界熱議。不過多家美媒隨後抓包這是「誤導」新聞，詹姆斯本人根本從未具名投書中國官媒，《人民日報》那篇文章只是詹姆斯接受各家媒體採訪的總整理。

《人民日報》本月8日在官網和平面媒體刊出題為「籃球是連接彼此的橋樑」的文章，並特別註明作者為「勒布朗·詹姆斯」，文章以詹姆斯第一人稱口吻寫道：「不久之後，我將開啟職業生涯第二十三個美職籃（NBA）賽季。我大部分時間都穿23號球衣，對我來說這是一個意義非凡的數字。在這個特別的賽季來臨前，我再次來到中國，與這裡的球迷共同開啟下一段旅程。」

請繼續往下閱讀...

「這是我職業生涯第十五次開展中國行活動，每次來到這裡，我和家人都受到熱烈歡迎。中國朋友們的熱情友善讓我深受感動，我能做的，就是在每一場比賽中全力以赴，向大家表達感謝。籃球不僅是一項運動，更是一座連結彼此的橋樑，熱愛在我們心中流動。13年前的一次活動中，我和中國大學生球員牛梓薇短暫交流。如今，她已成為一名教師，並且是兩個孩子的母親。這次來中國，我見到了她和她的家人，深感榮幸的同時，也更能感受到促進體育交流的責任。我也有3個孩子，深知籃球可以激勵一代又一代人追逐夢想，看到中國有那麼多熱愛籃球的青少年，我希望自己也能為中國籃球的發展貢獻力量。」

「中國的籃球氛圍一直讓人驚喜，這裡有許多知名籃球運動員，湧現出許多優秀的年輕選手。在四川成都，我參與了中國國家青年隊的訓練課程。我與他們分享了自己的經驗：認真對待每一堂訓練課，練得越吃勁，比賽越從容。很多年輕人問我如何打好籃球？我覺得有3個關鍵因素──決心、投入和愛。如果你熱愛籃球，下定決心並且全心投入其中，就一定會有所收穫。我熱愛籃球，籃球也激勵著我。雖然我快41歲了，但年齡只是數字。只要我還在打籃球，還能上場比賽，我就會想盡辦法做到更好。我對自己非常嚴格，我希望不斷創造新成就，並努力成為最好的球員。」

這篇文章曝光後隨即引發熱議，多個中國媒體也紛紛宣傳這是詹姆斯親自撰寫，中國小粉紅們尤其因詹姆斯說出那句「希望自己也能為中國籃球的發展貢獻力量」嗨翻。有外媒更稱，詹姆斯是首位在《人民日報》刊文的NBA球員，這篇投書意義非凡，象徵NBA與中國的關係接近完全修復，中國仍是NBA在北美洲外最重要的市場。

而相關媒體之所以這樣說，是因為2019年香港反送中運動爆發，時任NBA休士頓火箭（Houston Rockets）總經理莫雷（Daryl Morey）發文支持示威人士，之後中國國營電視台《央視》停止轉播NBA賽事長達28個月，周邊商品也被下架，NBA總裁蕭華（Adam Silver）2022年就透露聯盟損失高達數億美元。過去3年來，《央視》已逐漸恢復往日轉播NBA賽事的規模，中國企業也重新與聯盟簽署合作協議。

不過《ESPN》、《CNN》、《紐約時報運動員》（NYTimes The Athletic）等美媒隨後刊出報導，戳破中方企圖誤導外界的「投書」，詹姆斯從來沒有向《人民日報》投書，該篇文章也非詹姆斯所寫，文章內容都是詹姆斯前幾天在中國進行巡迴訪問時，在媒體見面會上發表的言論，以及接受記者採訪所說過的話，講白點就是《人民日報》記者將詹姆斯受訪的發言整理起來，疑企圖營造成詹姆斯本人親自投書。

人民日報近日刊出「詹皇」詹姆斯具名投書的文章。（圖翻攝自人民日報官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法