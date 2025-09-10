為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國男騎鴕鳥逛大街影片爆紅 嗨喊時速可飆80公里

    中國雲南男子騎鴕鳥逛大街影片在網路瘋傳。（圖擷取自微博）

    2025/09/10 22:03

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南男子騎鴕鳥上路影片在網路瘋傳，只見他吹著哨子、駕馭鴕鳥飛奔，速度快到網友直呼「比電動車還快！」影片曝光後，不僅掀起熱烈討論，也讓外界好奇「鴕鳥真的能這樣騎嗎？」

    根據《瀟湘晨報》報導，影片主角阿華今年32歲，來自雲南曲靖，20多歲就開始騎鴕鳥，至今已有十多年經驗。他透露，自家基地飼養數百到上千隻鴕鳥，牠們步伐大、耐力佳，最快時速可達70、80公里，若不負重能連跑3、4小時，就算載人也能持續奔跑一、兩小時。

    阿華說，鴕鳥上路前必須接受嚴格訓練，像是聽懂「停下來」的口令。他示範，透過哨子拉長聲音，鴕鳥就會停下來，甚至能夠聽指令坐下，用身體把他整個人拱起。他笑稱，自己68公斤的體重對鴕鳥而言完全不是問題。

    不過，阿華也坦言，鴕鳥上路確實不符交通規範，因此拍攝時都會挑選相對安全的環境，「道路千萬條，安全第一條」是他每次上鏡的原則。對於外界的好奇與留言，他說，最開心的就是看到粉絲互動，印象深刻有人留言說「這才是真正的新能源，值得推廣的產業」，讓他覺得很有成就感。

