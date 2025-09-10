美企掀重返辦公室潮！微軟員工明年起每週至少3天回辦公室

美國軟體大廠微軟公司（Microsoft）9日表示，從明年2月開始，將要求員工每週至少進辦公室３天。（彭博資料照）

2025/09/10 21:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕越來越多美國大型企業強制要求員工返回辦公室工作，美國科技大廠微軟（Microsoft）成為最新1家。《路透》報導，微軟9日表示，從明年2月開始，將要求員工每週至少進辦公室3天。

微軟人資長柯爾曼（Amy Coleman）在官網上發布的備忘錄中表示，這項政策將分3階段實施，首先要求該公司在華盛頓州雷德蒙德市（Redmond）總部附近的員工執行，然後擴展到美國其他地區的員工，最後是國際員工。

備忘錄指出，到2026年2月底，居住在微軟總部50英里（約80公里）範圍內的員工，每週要到辦公室工作3天。微軟表示，正在向這些員工發送電子郵件，通知他們這個變更。

微軟還表示，在美國其他地區員工的工作時間表和相關細節將很快公布，而美國以外員工的工作時間，計劃將於明年開始制定。

自2020年COVID-19疫情爆發後，基於安全考量，不少公司採取居家上班模式。但許多科技公司已開始取消這項政策，要求員工返回辦公室工作。例如，亞馬遜已要求員工每週5天進辦公室上班，Google也鼓勵員工重返辦公室，認為面對面辦公有助提高生產力，尤其是在人工智慧（AI）競賽中。

星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）7月中旬要求更多公司員工，遷至位於西雅圖的辦公室，並要求每週4天返回公司上班，不願配合的員工，可選擇接受一次性補償離職方案。

房地產專業服務和投資管理公司仲量聯行（JLL）的1份報告顯示，名列《財星》雜誌100大（Fortune 100）的公司中，已有54%實行全面重返辦公室（RTO）政策。

