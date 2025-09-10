董軍與赫格塞斯視訊會談 聚焦南海與台海

美國戰爭部長赫格塞斯與中國國防部長董軍舉行視訊通話，聚焦南海、台灣等議題。（路透）

2025/09/10 20:37

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國官媒10日報導，中國國防部長董軍應約與美國戰爭部長赫格塞斯舉行視訊通話。雙方就中美兩軍關係、台海局勢、南海爭議等重大安全議題交換意見，展現維持高層對話的意願。

董軍在會談中強調，中美應「秉持開放態度，保持溝通交往」，共同構建「平等尊重、和平共處、穩定正向」的兩軍關係。他特別指出，必須尊重彼此核心利益，並嚴正警告：「任何『以武助獨』『以台制華』圖謀和干涉都將被挫敗。」美國戰爭部暫時未就兩國防長會談發表聲明。

請繼續往下閱讀...

就在會談前後，南海局勢進一步複雜化。中國國務院於9月10日宣布批准在黃岩島設立「黃岩島國家級自然保護區」。官方聲明稱，此舉是「維護黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性和可持續性的重要保障」。

然而，這一決定勢必加劇與菲律賓的領土爭議。黃岩島長期是中菲南海對峙的熱點，雙方海警與海軍艦艇頻繁在此對峙。今年8月，中國海軍艦艇在攔截菲律賓海岸警衛隊補給任務時，曾與中國海警船發生意外碰撞，引發外界對擦槍走火的擔憂。隨後，菲律賓更聯合澳洲與加拿大，在黃岩島以東舉行三邊聯合空中演習，模擬應對空中威脅，展現區域盟友對南海安全的共同關切。

董軍在會談中亦明確表達對南海局勢的立場：「中方致力於與地區國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂。」此說法顯然是針對美國在亞太的軍事部署與對盟友的支持。

儘管雙方在視頻會談中同意就共同關切議題交換意見，但董軍重申：「我們始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法