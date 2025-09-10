為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    長相不是一切！最新研究揭「這特質」比外貌更迷人

    最新研究顛覆過往認知，發現「聲音」比外貌更能判斷一個人是否具有吸引力，示意圖。（資料照）

    最新研究顛覆過往認知，發現「聲音」比外貌更能判斷一個人是否具有吸引力，示意圖。（資料照）

    2025/09/10 22:03

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕吸引力真的只靠外貌嗎？近期刊登於《英國心理學期刊》的最新研究顛覆過往認知，發現「聲音」比外貌更能判斷一個人是否具有吸引力。而研究指出，所謂的「有魅力」並非單靠臉蛋，而是聲音、氣味、肢體語言等多重感官綜合影響的結果。

    紐約郵報》報導，過去多數研究認為，人們通常會被五官對稱等外貌特徵所吸引。然而，近期一項研究邀請61名參與者，提供照片、影片、聲音錄音及體味樣本，深入分析不同感官刺激對吸引力的影響。結果發現，在單一感官中，「聲音」對吸引力的影響最為顯著，反倒是體味與外貌之間的連結最弱。專家指出，吸引力其實是多感官綜合判斷的結果，而不只是看臉而已。

    對外貌缺乏自信的人也不必氣餒。心理學家蒂吉尼安（Francesca Tighinean）在TikTok分享「五個代表你比自己想像更有魅力的跡象」。她指出，別人看到你時會自然抬眉、他人對你特別友善、很少主動稱讚你的外貌、陌生人經常注視你，這些行為往往都是別人認為你具吸引力的潛在表現。

    研究團隊也提醒，真正的吸引力來自整體印象與互動氛圍，而非單靠外貌決定。像是聲音語調、肢體動作、甚至是與人相處的方式，都可能讓人在無意中對你產生好感。換句話說，即使你不是傳統定義中的「長得好看」，仍可能因其他特質而讓人著迷。專家鼓勵大眾重新認識自我價值，別再只從鏡子中看自己，而是從他人的反應中，找到那些被自己忽略的魅力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播