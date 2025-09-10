長相不是一切！最新研究揭「這特質」比外貌更迷人

最新研究顛覆過往認知，發現「聲音」比外貌更能判斷一個人是否具有吸引力，示意圖。（資料照）

2025/09/10 22:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕吸引力真的只靠外貌嗎？近期刊登於《英國心理學期刊》的最新研究顛覆過往認知，發現「聲音」比外貌更能判斷一個人是否具有吸引力。而研究指出，所謂的「有魅力」並非單靠臉蛋，而是聲音、氣味、肢體語言等多重感官綜合影響的結果。

《紐約郵報》報導，過去多數研究認為，人們通常會被五官對稱等外貌特徵所吸引。然而，近期一項研究邀請61名參與者，提供照片、影片、聲音錄音及體味樣本，深入分析不同感官刺激對吸引力的影響。結果發現，在單一感官中，「聲音」對吸引力的影響最為顯著，反倒是體味與外貌之間的連結最弱。專家指出，吸引力其實是多感官綜合判斷的結果，而不只是看臉而已。

對外貌缺乏自信的人也不必氣餒。心理學家蒂吉尼安（Francesca Tighinean）在TikTok分享「五個代表你比自己想像更有魅力的跡象」。她指出，別人看到你時會自然抬眉、他人對你特別友善、很少主動稱讚你的外貌、陌生人經常注視你，這些行為往往都是別人認為你具吸引力的潛在表現。

研究團隊也提醒，真正的吸引力來自整體印象與互動氛圍，而非單靠外貌決定。像是聲音語調、肢體動作、甚至是與人相處的方式，都可能讓人在無意中對你產生好感。換句話說，即使你不是傳統定義中的「長得好看」，仍可能因其他特質而讓人著迷。專家鼓勵大眾重新認識自我價值，別再只從鏡子中看自己，而是從他人的反應中，找到那些被自己忽略的魅力。

