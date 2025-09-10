俄無人機侵犯波蘭領空 立陶宛外長警告事態恐升級

立陶宛外交部長布德里斯示警，俄國無人機侵犯波蘭領空，恐導致情勢升級。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭領空今（10日）遭多架俄羅斯無人機侵犯，引起國際高度關注。立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）接受《路透》採訪時指出，此事件有升級成「彼此使用軍事力量對抗」的風險，且沒有任何一個北約（NATO）成員國能獨善其身，但他在訪談中避免使用「衝突」等字眼。

《路透》報導，布德里斯在訪問中直言：「這裡沒有任何一國是安全的，這片區域沒有人安全，歐洲還有北約內也沒有國家是安全的，因為這些事件非常接近一切即將升級的狀況。」

當被問到無人機等類似事件，是否會導致北約與俄羅斯發生直接衝突時，布德里斯回應：「我們有強烈的意願——可能是最為強烈、最為嚴肅的——來避免這些情況⋯⋯像是我們現在面臨的某些狀況，使用軍事力量交火，彼此對抗。」

布德里斯補充說，俄羅斯有責任避免軍用無人機飛進北約領土，北約也須對俄國人發出強烈訊息，點明他們正在做出某些會讓事態升級的行為，「避免這種情況上演符合所有人的利益，包括俄羅斯在內。」

