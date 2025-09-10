川普政府擬限制中國藥物輸入 引爆美國藥界激烈遊說角力

今年5月輝瑞宣布以60億美元，收購中國三生製藥的抗癌新藥。（法新社）

2025/09/10 18:35

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國紐約時報10日引述四位知情人士報導，川普政府正研議一項行政命令，打算嚴格限制來自中國的實驗性藥物與臨床數據，以應對中國生物科技崛起對美國產業的威脅。草案內容包括將美企收購中國新藥納入外國投資委員會（CFIUS）強制審查，並提高中國臨床試驗數據的FDA審核門檻，同時鼓勵藥品本土生產與採購。

此舉引發美國投資界與製藥巨頭激烈對立。彼得．蒂爾、科赫家族等川普盟友，以及川普女婿庫希納所領導的投資公司，這些與白宮關係密切的人士紛紛主張，必須對中國在美國生物科技領域構成的「生存威脅」採取果斷行動。他們憂心中國以低成本搶先研發，削弱美國生技創新動能。然而，輝瑞、阿斯特捷利康等大藥廠則強力反對，強調近年積極收購中國廉價新藥，不僅降低成本，也加速為美國患者帶來新療法。輝瑞執行長布爾拉日前更親赴北京與中國高層會面，隨後宣布以60億美元收購中國三生製藥的抗癌新藥。

目前中國臨床試驗數量已超越美國，上海更被視為可能取代波士頓與矽谷，成為全球生技新中心。儘管白宮發言人德賽8日發表聲明，表示政府目前「並未積極考慮」這份行政命令草案，但紐時指出，支持與反對該政策的兩大利益完全對立的團體，正展開激烈遊說，政策走向將深刻影響全球藥品研發格局與患者權益。

