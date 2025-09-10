入侵鐵證曝光！波蘭境內發現俄軍無人機殘骸 民宅亦遭波及損毀

圖為在波蘭境內尋獲的俄羅斯「天竺葵」（Gerbera）型無人機殘骸。。（圖：波蘭Defence24.pl ）

2025/09/10 18:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭10日擊落侵入其領空的俄羅斯無人機，並啟動北約（NATO）第四條款後，相關物證已陸續在波蘭境內被發現。根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》引述波蘭媒體的報導，波蘭多地陸續發現俄羅斯無人機殘骸，其中一架墜毀並損壞了1棟民宅，為俄羅斯的「侵略行為」，提供不容辯駁的鐵證。

根據波蘭媒體《Defence24》公布的照片，一架被初步辨識為俄軍「天竺葵」（Gerbera）型無人機的殘骸，在距離烏克蘭邊境約40公里的切斯尼基（Cześniki）被發現。另一架無人機，則墜毀在距離首都華沙不遠的姆尼什庫夫（Mniszków）一處農田上。

更嚴重的是，在同樣靠近烏克蘭邊境的盧布林省維里基村（Wyryki），一棟民宅的屋頂與牆面，因無人機墜落而明顯受損。報導分析，從其造成的損害程度來看，擊中該民宅的，可能並非僅是誘餌無人機，而是一架載有強力彈頭的「見證者」（Shahed）攻擊型無人機。這意味著，此次入侵不僅是侵犯領空，更已對北約成員國的平民財產，造成了實質的攻擊與損害。

波蘭總統下令徹查

面對俄羅斯矢口否認，這些在地面上被發現的殘骸，無疑是打臉克里姆林宮「毫無根據」說法的最有力證據。波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）已於10日上午，召集國安高層舉行緊急會議，除了討論啟動北約第四條款外，也聚焦於強化波蘭的反無人機防禦能力。軍方已承諾，將在48小時內，完成對此次入侵事件的全面分析。

NAGRANIE STRĄCENIA ROSYJSKIEGO DRONA W CZEŚNIKACH:

ps. piękne "Fox two" - jakiś AiM-9 poleciał do celu jak po sznurku. Ciekawe czy nasz F-16 czy F-35 holenderski. https://t.co/k2OmwebfIr pic.twitter.com/wlxp9gUCJH — Jarosław Wolski （@wolski_jaros） September 10, 2025

波蘭靠近烏克蘭邊境的維里基村（Wyryki），一棟民宅的屋頂，遭俄羅斯無人機墜落撞擊而嚴重損毀。（圖：x / @MJMarszalkowski）

波蘭軍警在尋獲的俄羅斯「天竺葵」（Gerbera）無人機殘骸旁，搭起帳篷進行鑑識。（圖：x / @MJMarszalkowski）

