    首頁　>　國際

    烏俄戰爭外溢疑慮加深 中國外長王毅出訪歐洲3國

    波蘭的緊急救援人員10日在俄羅斯無人機墜毀現場進行檢視。（歐新社）

    波蘭的緊急救援人員10日在俄羅斯無人機墜毀現場進行檢視。（歐新社）

    2025/09/10 18:44

    〔編譯張沛元／綜合報導〕歐洲各國對烏俄戰爭外溢的擔憂加劇之際，中國外交部10日宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅本週起訪問奧地利、斯洛維尼亞與波蘭。

    斯洛維尼亞與烏克蘭鄰國波蘭是北約組織（NATO）成員國，奧地利雖是中立國，但近日盛傳可能考慮加入北約。

    中國外交部發言人林劍10日在例行記者會上宣布此一消息；中國外交部官網也公布相關訊息，稱王毅從9月12日至16日應邀訪問奧地利、斯洛維尼亞與波蘭，並將與奧、斯、波3國外長舉行會談。

    法新社指出，王毅此行適逢烏俄戰爭敏感時刻，儘管各界持續調停，但已持續3年多的烏俄戰火不但未見止歇，反而有擴大之勢。

    北京當局迄今從未譴責入侵烏克蘭的俄羅斯、也不曾呼籲俄國撤軍，許多挺烏盟國甚至認為中國暗助俄國攻烏；但中國堅稱是中立方，呼籲結束戰爭，並反控西方國家藉軍援烏克蘭延長戰事。

    波蘭10日為因應俄國在大規模空襲烏克蘭時闖入其空域的無人機，緊急啟動與北約防空系統將之擊落，為北約國家烏俄戰爭期間首次採取此類行動。

    林劍在被詢及此事時冷回「不了解」有關情況，但談到王毅出訪時則大讚中波傳統情誼，並稱王毅將與波蘭外長就包括雙邊關係、中國與歐洲關係，以及「共同關切的國際與區域議題」，交換意見。

    圖
    圖
