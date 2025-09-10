為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    被川普罵也不怕 以國官員堅稱打卡達沒錯

    10日拍攝的畫面顯示，以色列攻擊導致卡達首都杜哈的1棟建築受損。（美聯社）

    10日拍攝的畫面顯示，以色列攻擊導致卡達首都杜哈的1棟建築受損。（美聯社）

    2025/09/10 16:58

    〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管遭國際社會譴責、連向來挺以的美國總統川普也罕見出言訓斥，以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）10日仍為以國攻擊人在卡達的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領導階層的舉動辯護，稱此襲擊是「正確的」決定。

    白宮指出川普不同意以色列9日採取軍事行動的決定，並在攻擊展開前夕警告卡達；但卡達說，他們是在該致命攻擊已經發生後才收到華府警告。美國在卡達設有1座大型軍事基地，卡達政府還多次帶頭推動加薩停火。

    但達諾在為此攻擊辯護時告訴以色列廣播電台103FM：「我們並非總是按照美國的利益行事。」達諾說，以美會做協調，美國也給予以色列絕佳支持，以方感激莫名，「但有時我們會（自行）做決定與通知美國。」

    達諾還說，以國並非攻擊卡達，而是要打哈瑪斯，「我們並不反對卡達，也不反對任何阿拉伯國家，我們現在反對的是1個恐怖組織」。

    哈瑪斯稱該襲擊造成6人死亡，包括加薩停火談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）之子、1名幕僚與3名維安人員，但其領導高層無恙。

    達諾表示，他們還在等候該行動的結果，現在就評論其結果為時過早，「但（攻擊人在卡達的哈瑪斯高層）此一決定是正確的。」

