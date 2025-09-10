以軍警告加薩市民撤離 馮德萊恩：歐盟擬制裁以色列

歐盟執委會主席馮德萊恩今（10）日表示，她計畫就加薩戰爭尋求對以色列實施制裁並暫停部分貿易。（美聯社）

2025/09/10 17:08

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩今（10）日在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）舉行的歐洲議會上表示，她計畫就加薩戰爭尋求對以色列實施制裁並暫停部分貿易。

根據美聯社報導，歐盟27個成員國在對以色列和巴勒斯坦的態度上存在嚴重分歧，目前尚不清楚多數成員國是否會支持這些制裁和停止貿易措施。

馮德萊恩補充，歐盟將在下個月成立一個巴勒斯坦捐助小組，把重點放在加薩未來的重建。她指出，加薩兒童和家庭所遭受的苦難「震撼全世界的良知」。

馮德萊恩強調，人為的飢荒永遠不能成為戰爭武器。為了兒童和全人類，這種事必須停止。此話在會議上贏得熱烈掌聲。

馮德萊恩此番言論發表於以軍警告加薩市居民撤離的隔天。以色列計畫掌控該市，並稱其為哈瑪斯最後據點。目前加薩市仍有數十萬人處於饑荒之中。

據加薩衛生部聲稱，以色列攻勢已造成至少6.4萬名巴勒斯坦人死亡。衛生部說死者中約有一半是婦女和兒童，但未透露有多少是戰鬥人員。

