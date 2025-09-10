攻擊卡達川普不高興！以色列駐聯合國大使罕見「頂撞」華府

以色列駐聯合國大使達諾（見圖）公開「頂撞」華府。（美聯社資料照）

2025/09/10 16:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普罕見地對以色列攻擊卡達的行動，公開表達「不高興」後，據《法新社》報導，以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）10日對此做出了極其強硬的辯護，甚至不惜公開「頂撞」華府，直言以色列「並非總是為了美國的利益行事。」

這場由以色列發動的、史無前例的「境外斬首」行動，已在美、以這對最親密的盟友之間，引發了罕見的公開裂痕。川普總統不僅親自向媒體表示，他對整起事件「不高興」（not thrilled），更在社群媒體上急於切割，強調：「這是納坦雅胡總理做的決定，不是我做的決定。」白宮方面也證實，川普並未事先同意此次攻擊。

面對來自最重要盟友的指責，以色列駐聯合國大使達諾，在接受以色列電台採訪時，發表了令人驚訝的強硬言論。他說：「我們並非總是為了美國的利益行事。我們有協調，他們給了我們難以置信的支持，我們對此表示感謝，但有時候，我們自己做出決定，然後再通知美國。」

他強調，此次行動「並非攻擊卡達，而是攻擊哈瑪斯」，並稱「這個決定是正確的」，但現在評論其「最終結果」仍為時過早。

納坦雅胡稱是為報復恐攻

與此同時，以色列總理納坦雅胡也首次親自說明了發動此次攻擊的動機。他表示，是在8日耶路撒冷發生了造成6人死亡、並由哈瑪斯（Hamas）宣稱負責的槍擊案後，他才下令發動此次攻擊。哈瑪斯方面則宣稱，其包含首席談判代表在內的高層領導，皆在攻擊中倖存。法新社則證實，自攻擊發生後，便已無法聯繫上哈瑪斯的6名高層領導人。

