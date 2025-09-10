不愧是總加速師！尼泊爾總理剛見習近平 國內秒爆示威被迫下台

今年8月30日，習近平在天津會見出席上海合作組織峰會和九三閱兵大典的奧利，2人握手合影。（歐新社）

2025/09/10 18:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾本月8日爆發反貪腐與反對社群平台禁令的大規模示威活動，政府派軍警鎮壓抗議人士，雙方爆發激烈衝突，死傷慘重。隨著暴力事件加劇，現任總理奧利（KP Sharma Oli）和總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel）都被迫辭職，但仍無法平息民眾怒火。內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）政治系助理教授王宏恩今（10日）列出尼泊爾總理一個禮拜前與中國國家主席習近平見面，剛回國就惹出大規模示威，落得下台的時間線，引發網友討論。

本月8日，尼泊爾從首都加德滿都（Kathmandu）爆發蔓延全國的大規模示威，外界稱作「Z世代抗議運動」。這場運動起源於本月4日尼泊爾政府以部分社交媒體公司未有遵守當局規例為由，宣布封禁26個社群平台，同時尼泊爾國內長期存在政二代特權、政府嚴重腐敗等問題，社群禁令順勢成為點燃全國示威的導火線，包括國會大廈在內等多個政府機構，和多名現任、前任官員的住宅遭群眾縱火破壞，該國前總理卡納爾（Jhalanath Khanal）的妻子、前第一夫人拉雅拉克希米·奇特拉卡爾（Rajyalaxmi Chitrakar）更因此受困火場，送醫傷重不治。

請繼續往下閱讀...

該國政府調度軍警對抗議群眾展開血腥鎮壓，目前已知有至少19名示威人士遭射殺，並有200多人受傷。眼看抗議行動不斷升級，當局緊急撤回社群禁令，總理奧利和總統鮑德爾也在昨天（9日）宣布辭職下台，但仍難息眾怒，尼泊爾軍方今天展開行動，進駐加德滿都大街小巷，命令人們待在自己的家裡，並實施全國宵禁，試圖恢復秩序。

看到尼泊爾示威，外界不少人直呼感慨，王宏恩特別在Threads整理整起事件爆發前後時間線，首先就提到一個禮拜前總理奧利赴中見中國國家主席習近平，出席在天津舉辦的上海合作組織峰會，並參加九三大閱兵，當時習近平允諾要與尼泊爾共建高質量「一帶一路」合作，加強各領域互助互通；尼泊爾也公開強調支持一個中國，反對台獨。接著奧利返國後，4日宣布把歐美各大社群平台全部禁掉，唯獨不禁抖音等中國社群，隨後引爆全國人民怒火，直接把政府機關給燒了，奧利自己也被迫下台。

台灣網友紛紛表示，「尼泊爾人行動力真強」、「這算是舔共領袖殞落最快的一位嗎？」、「PM橫柴入灶，竟把自己燒了」、「中國的朋友們，希望你們能像他們一樣覺醒」、「所以人家才叫習總加速師」、「死亡之握換人了？」、「只能說實在暖心」、「夠北七，沒有中共的實力就想做中共的事」、「溫馨啦，哪次不溫馨」、「中國人看好，尼泊爾只示範一次」。

社運人士薛舜文今天則進一步整理尼泊爾示威相關資訊。她指出，這場示威運動的初始是「反貪腐」，年輕世代不滿政府高官的顢頇貪污狀況，因此凝聚討論國家改革，長期以來，該國官商二代、富家子弟出國唸書、工作，在社交平台上分享自己的生活，明顯展現出階級差異，抗爭者痛批政治菁英貪腐，尤其是被稱為「Nepo Kids」的政治人物子女過著奢華生活，與一般青年求職困難形成強烈對比。

而政府擔心國家貪腐的狀況，以及在國外的政商二代生活，引發國內更大的衝擊和情緒，因此禁用社交媒體，可只有抖音沒有被封殺，不難看出其實就是想舔中，美其名說是「避免假訊息流竄」，但這種爛藉口反而讓尼泊爾民眾氣炸，因次這場示威的訴求從來不是被禁用社群，而是政府貪汙。最後薛舜文狠酸：「沾染中國就是會衰小」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法