茂木敏充宣布角逐自民黨總裁 2年內復甦日本經濟

前自民黨幹事長茂木敏充今天召開記者會宣布參加臨時總裁選舉。（法新社）

2025/09/10 16:34

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本前自民黨幹事長茂木敏充今天召開記者會正式宣布參加臨時總裁選舉。茂木形容目前的自民黨處於「倒閉」危機，在最糟的情況下他選擇站出來承擔，並強調將以2年為目標，讓日本經濟重回復甦的軌道，他也考慮擴大聯合執政的框架。自民黨昨天確定10月4日舉行臨時總裁選舉，茂木今天正式表態搶頭香。

產經新聞報導，茂木在今天記者會中提出自民黨的兩大改革方向，包括必須提出切實有效的對策應對物價高漲與經濟成長，以及要讓國民清楚看到自民黨重生的樣貌。在人事方面，他表示將「透過前所未有的人才任用打破舊有常識，打造能拿出成果的最佳團隊」，並點名農林水產相小泉進次郎與前經濟安保相小林鷹之，強調要積極啟用未來可能成為領袖的人才，及早培養接班力量。

請繼續往下閱讀...

由於自民黨在經過2次大選後，眾參兩院的議席均未過半，若要繼續執政勢必需要擴大與在野黨合作，茂木表示將尋求建立新的聯合政府框架，希望能與日本維新會、國民民主黨進行充分的對話。

另外在執政藍圖方面，茂木表示，為了在2年內確立薪資的提升可超越物價上漲水準，將創設規模達數兆日圓的「生活支援特別地方交付金」，可依各地區課題與需求自由運用。他也計畫透過勞動方式改革等措施，在3年內讓國民所得增加一成，名目GDP從目前的610兆日圓，3年後提升至670兆日圓，5年後突破700兆日圓。

不過，茂木去年宣布出馬角逐自民黨總裁時，曾強調絕不會實施增稅，但這次他卻未再提到這項主張。

茂木在1993年選上眾議員和前首相安倍晉三屬於「同屆」，至今已當選11次。他擁有東京大學和美國哈佛大學的學歷，也擔任過外相、經濟再生相和黨政調會長、幹事長等要職。茂木曾擔任日美貿易談判主談人，與川普政府1.0交手過。

去年他以幹事長之姿，也就是黨的二把手參選總裁，但在第一輪投中，於9名參選人中排名第6，敗因在知名度太低且人緣不佳，雖然他是黨內派閥「茂木派」掌門人，但未能拓展選票。第二輪投票時，他和麻生太郎聯手轉而力挺高市早苗，結果因為高市敗陣，自己連帶淪為「非主流」。

茂木未能進入石破政府的執政團隊，即使日美關稅談判陷入膠著，石破寧可依靠毫無經驗的親信，也不想尋求茂木的協助。

無役一身輕的茂木，開始增加與議員互動的機會，改善他的人際關係，並開設YT頻道論政，試圖提高知名度。這次總裁選舉搶到宣布出馬的頭香，也證明他已有充分準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法