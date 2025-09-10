「咬舌抗狼」刑期竟比性侵狼重 南韓阿嬤61年後翻案獲判無罪

南韓婦女崔末子在釜山地方法院開心振臂慶祝成功翻案，洗刷多年前為掙脫施暴者而傷人卻被判有罪的汙名。（歐新社）

2025/09/10 16:31

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓釜山地方法院10日推翻60年前的1項有關性暴力的爭議性判決，裁定年近8旬的老婦崔末子（Choi Mal-ja）當年為掙脫意圖對她不軌的男子而傷人的行為無罪，堪稱南韓#MeToo運動的一大成就，因為崔末子正是受到南韓#MeToo運動啟發而要求翻案。

這項翻案裁決涉及1樁陳年老案。1964年，19歲的崔末子在南韓南部金海市遭21歲男子襲擊。根據法院紀錄，男子將崔末子壓制在地，不斷強行把舌頭伸進她嘴裡，甚至一度摀住她的鼻子讓她無法呼吸。崔末子最後咬斷該男約1.5公分的舌頭才得以掙脫。

但法院稍後的裁決令人外界瞠目傻眼，施暴男被以非法侵入與恐嚇、而非強姦未遂的罪名，判刑6個月，緩刑2年；至於受害者崔末子則因對他人身體造成嚴重傷害，被判10個月，緩刑2年。

釜山地方法院10日推翻這項爭議性陳年判決，裁定現年79歲的崔末子當年的行為，「依南韓法律已構成正當防衛」。法院在聲明中指出，崔末子當年的行為，現在「被視為試圖掙脫對其身體完整性與性自主的不當侵犯」。

新裁決推翻1965年時認定崔末子有罪。當時的法庭認定，崔末子的行為，「逾越法律所允許的合理自衛範疇」。

崔案在數十年後隨著席捲全球的#MeToo運動吹進南韓而再受關注，促使崔末子出面為自己討公道；她先在2020年申請再審，但遭到下級法院駁回。經過多年努力與上訴，南韓最高法院終於在2024年裁定，崔案得以重審。

今年7月，釜山地方法院開始重審崔案，崔末子當時說，當年的裁定讓她過去61年來如罪犯般活著，期盼未來世代能活在「沒有性暴力的世界」。

崔末子成功翻案獲判無罪後，在釜山地方法院接受支持者獻花。（歐新社）

