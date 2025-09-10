為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    男子上班遭蜂螫休克命危 美警車「新配備」救回一命

    美國一名男子工作時遭蜜蜂螫傷，命在旦夕。幸好警方及時趕到，使用腎上腎上腺素注射筆，成功救回一命，示意圖。（路透）

    

    2025/09/10 19:36

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國蘇福克郡一名男子日前在工作時遭蜜蜂螫傷，出現嚴重過敏性休克，命在旦夕。幸好警方及時趕到，使用配發僅2天的腎上腺素注射筆，成功救回一命。

    紐約郵報》報導，72歲的克羅納德（Greg Kronrad）當時在自家汽車零件店外工作，突遭蜜蜂螫傷，短短幾分鐘內便出現嚴重的過敏反應。他勉強走回店內，卻因呼吸困難、意識模糊倒地。事發約15分鐘後，他設法打電話向兒子求救，兒子立刻報警。警方抵達現場後，發現克羅納德幾乎無法呼吸，立刻施打2劑腎上腺素，成功穩定病情，挽回一命。

    巧合的是，蘇福克郡才剛在事發2天前開始實施「警車配備腎上腺素注射筆計畫」，克羅納德因此成為該項政策實施後首位獲救者。他表示，「如果這件事發生在3天前，我可能就撐不到救護車來了」。州參議員莫瑞（Dean Murray）也對此事件表示「這正是政府運作得當、發揮效益的最佳案例」。

    事實上，紐約州早在2019年通過《Gio’s Law》，允許警車配備腎上腺素注射筆，但因法條問題，因此蘇福克、納蘇及西徹斯特等郡被排除在外。直到2023年修法後，蘇福克率先加入該計畫。如今克羅納德的案例被視為政策成功的證明，也讓外界呼籲尚未推行的地區應盡快跟進，推動這項公共安全措施。

